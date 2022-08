E’ Ninfadora Tonks in Harry Potter: l’attrice dopo anni è così, la riconoscete?

Ricordate Ninfadora Tonks in Harry Potter? A distanza di più di 10 anni ecco com’è l’attrice oggi.

Tra le saghe cinematografiche più amate da grandi e piccini dobbiamo qui citare Harry Potter che ha avuto un successo impressionante in tutto il mondo. La storia del giovane mago che fin da piccolo, rimasto orfano, si trova ad affrontare pericoli mortali e a sentire il peso di dover essere il Prescelto, ha appassionato tutti.

Harry Potter è il bambino che, colpito dall’Avada Kedavra di Lord Voldemort si è salvato, ed è così che la fama lo ha avvolto in tutto il mondo dei maghi, perchè nessuno vive a quell’incantesimo ma uno sì, ed è stato proprio lui. Da quel momento però instaura un rapporto con il mago Oscuro che lo accompagnerà fino alla sua morte.

Nella battaglia finale abbiamo visto la divisione dei mangiamorte con Lord Voldemort da una parte e tutti gli amici del protagonista, in particolare provenienti dalla scuola di Hogwarts, dall’altra. Molti saranno coloro che arriveranno da fuori. Ninfadora Tonks è la sorella di Bellatrix Lestrange e di Narcissa Malfoy. A differenza di questi due personaggi lei non è una mangiamorte ma fa parte dell’Ordine della fenice. Dall’ultima volta che abbiamo visto la saga sono passati più di 10 anni, dove nell’ultimo capitolo lei e suo marito, Remus Lupin, perdono la vita. Oggi avete visto com’è l’attrice? Ecco un suo scatto social!

Harry Potter, com’è oggi l’attrice che ha interpretato Ninfadora: eccola a distanza di anni

Ninfadora Tonks è un personaggio di Harry Potter. Fa parte dell’Ordine della Fenice ed è una Auror. Si innamora di Remus Lupin e dopo i dubbi di quest’ultimo che sembra respingere la strega a causa della sua natura da lupo mannaro, si sposano ne I doni della morte, diventando in seguito genitori.

Purtroppo nella battaglia finale di Hogwarts muore, uccisa da Bellatrix e con lei anche il suo amato. Infatti, una delle scene più toccanti è quando Harry entra nella scuola e trova i due a terra, vicini, ormai senza vita. In questa battaglia sappiamo che non sono gli unici a morire ma molte altre morti ci hanno particolarmente toccato. L’ultimo capitolo, la seconda parte de I doni della morte, è stato pubblicato nel 2011. Sono passati più di 10 anni da allora, avete visto com’è oggi l’attrice che ha interpretato questo personaggio?

Ecco Natalia Tena, interprete di Ninfadora Tonks a distanza di anni. Questo è uno scatto social pubblicato sul suo canale instagram. Guardando lo scatto e facendo il confronto notiamo un cambiamento, non forte sicuramente, infatti sarebbe stato comunque facile riconoscerla, soprattutto per i più appassionati della saga. Oggi non porta più i capelli colorati e naturalmente anche il look è molto diverso nella vita di tutti i giorni. A voi è piaciuto il suo personaggio?