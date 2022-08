A Non è la rai era così, rivedere Gaia oggi dopo 30 anni vi lascerà di stucco: sembra sempre una ragazzina!

Ai tempi di Non è la rai si mostrava così, ma rivedere Gaia oggi dopo 30 anni vi lascerà di stucco: sembra sempre una ragazzina!

Quanti di voi ricordano il programma Non è la rai? Andato in onda per la prima volta intorno ai primi anni del ’90, la trasmissione di Gianni Boncompagni si è rivelato un vero e proprio cult di quel tempo. Perdurato per ben quattro edizioni, il programma ha visto esibirsi sul suo palco tantissime ragazze. E ciascuna di loro, nonostante siano davvero tantissime, sono rimaste scolpite nel cuore di tutti i suoi telespettatori.

Ogni puntata di Non è la rai era una vera e propria festa. Tra quiz, telefonate dal vivo, balletti e canti, il programma regalava al suo pubblico delle ore di totale spensieratezza e divertimento. A permetterlo, ovviamente, vi erano anche loro: le giovanissime ragazze! Quante ne abbiamo conosciute nel corso degli anni? Decisamente tantissime! Tra queste, però, i telespettatori non possono fare a meno di ricordarsi di lei: la splendida Gaia Camossi. La giovane ragazza è stata una delle presenze fisse del programma per diversi anni, ma ad oggi sono tantissime le persone che si chiedono che fine ha fatto oggi e com’è diventata. Curiosi di saperlo anche voi? Noi l’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo scoperto che – nonostante siano passati 30 anni dalla sua partecipazione a Non è la rai – il tempo non ha affatto scalfito la sua bellezza.

Com’è diventata Gaia Camossi di Non è la rai dopo 30 anni? Sempre uno schianto

Ha preso parte a Non è la rai nella stessa edizione di Pamela Petrarolo – di cui vi abbiamo svelato recentemente la sua trasformazione dai tempi del programma – ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi Gaia Camossi? Come dicevamo, la splendida ragazza ha preso parte alla trasmissione degli anni ’90 per ben tre edizioni e subito è entrata nel cuore di tutti. Sono trascorsi quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione nello studio televisivo, ma davvero in tantissimi si chiedono come sia cambiata la sua vita oggi e come sia diventata lei. Purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni su cosa faccia dopo il successo. Non sappiamo, quindi, se abbia detto addio al mondo della tv o si stia dedicando ad altro, ma possiamo dirvi che la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo.

Così come Luna Castellani, anche Gaia Camossi vanta di un profilo Instagram piuttosto ricco e seguitissimo. Ed è proprio così che abbiamo rintracciato una serie di scatti recentissimi ed abbiamo constatato la sua ulteriore bellezza. Non credete affatto alle nostre parole? Guardare per credere:

Non c’è assolutamente nulla da dire: che Gaia Camossi sia una ragazzina alla sua prima esperienza televisiva o una splendida donna, è sempre fantastica.