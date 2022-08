Pessima notizia per Cesare Bocci: questa non ci voleva

Boccone amaro da mandar giù per l’attore Cesare Bocci che conduce il programma Viaggio nella grande bellezza: per lui una notizia sgradevole.

Elegante, talentuoso, professionale e con una carriera alle spalle ricca di ruoli in serie famosissime come Un medico in famiglia, Elisa di Rivombrosa, Il commissario Montalbano, Il Bello delle donne. Senza dimenticare i film ed il teatro! Insomma, Cesare Bocci è un artista a 360 gradi, che ha dimostrato anche la capacità di mettersi in gioco in altri campi, come ad esempio il ballo.

Ricordate la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2018? In coppia con la maestra Alessandra Tripoli, anche in quella occasione, il brillante attore 64enne si distinse e riuscì a portare a casa la vittoria. Negli ultimi anni poi, il buon Cesare si è addirittura cimentato nell’esperienza di autore e conduttore: Viaggio nella grande bellezza, programma documentaristico che conduce dal 2019 in prima serata su Canale 5, è infatti ideato e condotto da lui stesso.

Nato il 13 settembre del 1957 a Camerino, in provincia di Macerata, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata a 23 anni quando si iscrisse alla scuola di recitazione del suo paese, Camporotondo di Fiastrone. Il suo talento fu evidente sin da subito e dopo una prima esperienza in una piccola compagni teatrale, arrivarono subito le prime proposte importanti che lo hanno portato a diventare l’artista apprezzato che è oggi.

Molti dei suoi affezionatissimi fan non si aspetterebbero mai la notizia non proprio gradevole con cui ha dovuto fare i conti il loro beniamino in queste ore. Eppure, è successo davvero: provate un po’ a indovinate di cosa si tratta!

Cesare Bocci, colpo di scena: come avrà reagito alla notizia?

In questo periodo di pausa estiva per quasi tutte le trasmissioni, molti canali trasmettono le repliche di fiction e trasmissioni andate in onda durante l’anno. Martedì 9 agosto Canale 5 ha riproposto la replica di una delle puntate più belle di Viaggio nella grande bellezza. Una serata dedicata alle meraviglie di Roma, tra cui Ponte Sant’Angelo ed il Campidoglio, osservate in piena notte nel più completo silenzio.

Nonostante la puntata promettesse bene, però, il successo sperato non c’è stato: a vincere la gara di ascolti, con 2 milioni di telespettatori ed il 14,5% di share, è stato il film Un Principe Quasi Azzurro su Rai Uno. 1,7 milioni e 12,7% di share è stato invece il risultato di Grease, trasmesso da Italia 1 per omaggiare la compianta attrice Olivia Newton-John scomparsa pochi giorni fa. Canale 5, con Viaggio nella Grande Bellezza – Roma, è riuscita invece a raggiungere appena 1 milione di telespettatori ed un deludente 8% di share.

Un brutto colpo per Cesare Bocci a cui resta comunque il merito di aver realizzato un prodotto eccellente e di rara qualità.