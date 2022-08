I problemi di salute lo hanno spinto ad annullare il tour: come sta adesso

Il famoso artista racconta a TMZ quali sono le sue condizioni ora che ha cancellato il tour per problemi di salute e cosa sta facendo ora.

Aveva lasciato tutti senza parole il post pubblicato tempo fa dalla star idolo di stuoli di giovani: “Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto”, aveva scritto per annunciare la decisione di posticipare alcune date del suo tour.

Successivamente aveva deciso poi di cancellare del tutto la serie di concerti iniziata lo scorso 27 giugno in Oregon: “La realtà è che non ero affatto pronto ad affrontare le difficoltà del tour dopo questo periodo di assenza”, aveva scritto in un altro post su Instagram. In esso rivelava di essersi rivolto ad “un incredibile gruppo di specialisti della salute” per cercare di liberarsi dallo stress accumulato in tutti questi anni.

Sebbene sia giovanissimo, il famoso cantante ha iniziato la sua carriera sin da adolescente ed è da quando aveva appena 15 anni che fa tour in giro per il mondo. Uno stile di vita che lo ha portato a stare molto tempo lontano dalla famiglia e dagli amici più cari e che non ha più retto.

Ora, intervistato da TMZ, ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute adesso che si sta dedicando a se stesso e alle persone a lui più vicine.

Ha annullato il tour in giro per il mondo a causa del forte stress: cosa fa in questo periodo

L’artista di cui parliamo è sicuramente uno dei giovani talenti più in vista degli ultimi anni. Si tratta del modello, cantautore e musicista canadese Shawn Mendes, diventato una vera star dal 2013, anno in cui iniziò a pubblicare cover di brani sull’app Vine.

Figlio di padre portoghese e madre inglese, Mendes è nato a Toronto e tre giorni fa ha compiuto 24 anni. La sua carriera è stata sempre in salita, fino a quando due settimane fa ha ammesso che era giunto il momento di fermarsi. Ha poi rassicurato i fan spiegando che la decisione di annullare il tour non è indicativa di uno stop definitivo alla musica: “Prometto che tornerò non appena mi sarò preso il giusto tempo per guarire”.

Attualmente a riposo dai palcoscenici, l’ex fidanzato di Camila Cabello ha raccontato a TMZ come sta trascorrendo questo periodo. Avrebbe rivelato di passare molto tempo con le persone care cercando di rilassarsi e dedicarsi ad attività rilassanti come uscire a cena con loro, andare al mare e divertirsi. Mendes aveva parlato anche di salute mentale e, in base a quanto riportato dal sito americano, starebbe facendo un percorso di psicoterapia per guarire.

Anche a voi sembra che il bellissimo Shawn abbia preso la decisione più saggia?