Reazione a catena nell’occhio del ciclone: cos’è successo stavolta

Ancora una volta il quiz di Rai Uno Reazione a catena fa discutere: vediamo cos’è successo nella puntata di martedì 9 agosto.

Periodo non favorevole per gli autori di Reazione a catena, quiz show di Rai Uno in onda ogni estate da ben 15 anni nella fascia preserale. Nonostante il costante successo che accompagna la trasmissione fin dal suo debutto, ultimamente fioccano le polemiche sulla regolarità del suo svolgimento.

Ad amplificare il tutto, come sempre sono i social, dove per la terza volta in poche settimane si sono riversate le proteste del pubblico inferocito. Proprio di recente, infatti, vi abbiamo parlato di altre due polemiche scoppiate a causa di presunte agevolazioni e presunte ingiustizie nei confronti della squadra di campioni in carica.

Ebbene: incredibile ma vero, è accaduto di nuovo. Stavolta nel mirino delle critiche è finita la puntata di martedì 9 agosto, tramessa come sempre dallo Studio 2 del Centro di Produzioni Rai di Napoli. Il momento messo in discussione da parte degli utenti di Twitter è come al solito lo slot finale dell’Ultima Parola.

Reazione a catena, scoppia il caos sui social: cos’è successo

Martedì sono diventati campioni “I Sole Luna”, che hanno sconfitto “I Terno Secco” a L’Intesa vincente. Il trio ha avuto così accesso all’Ultima Catena dove il montepremi, da 88mila euro è sceso ad 11mila a causa degli errori dei concorrenti nell’indovinare le parole che formavano la catena.

Giunti finalmente all’ultimissima fase del gioco, le parole erano Barca e C………. “I Sole Luna”, dopo aver acquistato il secondo elemento ed aver così fatto scendere ulteriormente la somma di denaro a 5500 euro, si sono ritrovati con Barca-C………-Forma. Hanno scelto allora di tentare con “Comune”, ma hanno sbagliato perché il termine esatto doveva essere “Condizione”. Il conduttore Marco Liorni ha motivato così la scelta degli autori: “Stare sulla stessa barca, essere nella stessa condizione, quella era la chiave. E poi la forma fisica, la condizione fisica”.

Una spiegazione che ha mandato su tutte le furie il popolo del web, il quale ha iniziato a polemizzare contro il programma con una serie di tweet infuocati. “Ma a volte boh, i legami tra le parole li vedono solo gli autori” ha sbottato qualcuno; “Ma a questo punto può essere qualsiasi cosa se fanno collegamenti così campati in aria” ha contestato un altro utente; “Stasera molto “tirata” la parola!”; “Squallore allo stato puro”; “E li paghiamo questi autori? Barca con condizione non c’entra niente!” ha sentenziato qualcun altro: questi e molti altri commenti del genere hanno inondato la popolare piattaforma dei cinguettii.

Insomma, secondo una parte dei telespettatori, i collegamenti tra le parole dell’Ultima Catena di martedì sarebbero stati estremamente forzati ed avrebbero danneggiato il trio campione.

Anche voi siete di questo avviso?