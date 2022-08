Lo ricordate ad Amici 21? Il ballerino oggi ha cambiato completamente look, eccolo

Lo ricordate nella scuola di Amici 21? Oggi il ballerino ha cambiato look, eccolo in questo scatto social.

Amici è un talent show che ha esordito più di 20 anni fa in televisione. I cantanti e i ballerini che entrano a far parte della scuola dopo aver superato casting e provini, hanno la possibilità di formarsi maggiormente a livello professionale e di farsi conoscere. Infatti capita tante volte che un allievo viene notato da grandi professionisti della musica e della danza e ottiene un contratto per il futuro o altre importanti opportunità.

In questi anni abbiamo avuto modo di seguire il percorso di tanti giovani ragazzi, molti una volta fuori dalla scuola hanno raggiunto grandi traguardi affermandosi come cantanti e ballerini, per esempio Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Sangiovanni, Aka7even o nell’ambito della danza Anbeta, Elena D’Amario, Giulia Pauselli e tanti altri. Ogni volta ci affezioniamo a coloro che entrano nel talent.

Vi ricordate di Guido? Abbiamo visto il ballerino nella 21esima edizione. E’ entrato in un secondo momento e non riuscì ad arrivare al Serale. L’ex allievo ha un talento innato ma nella scuola più volte aveva manifestato difficoltà anche nell’approccio ai meccanismi del programma. Sono passati diversi mesi dalla sua uscita avete continuato a seguirlo? Se sì saprete sicuramente che oggi ha cambiato look!

Guido Domenico Sarnataro ha fatto parte della ventunesima edizione di Amici. E’ entrato soltanto dopo qualche settimana nella scuola; il suo percorso non è stato lungo ed è terminato prima del Serale. Il ballerino di danza classica ha dimostrato sul palco di avere un grande talento.

La sua carriera è iniziata molti anni fa e la sua passione per la danza è nata presto, infatti si legge sul web che ha iniziato a studiare quest’arte a 4 anni. Crescendo ha intrapreso diversi percorsi formativi, scuole e corsi di danza, come lui stesso riporta in biografia social: Percorsi di danza, BalletSchule Theater Basel, The Dutch National Ballet Academy, San Francisco Ballet School, Tulsa Ballet. Ad ottobre del 2021 entra a far parte di Amici attraverso una sfida voluta da Alessandra Celentano con l’allievo di Veronica Peparini e vince. Purtroppo nel talent il suo percorso si è fermato prima del previsto. Spulciando sul suo profilo instagram oggi molto seguito possiamo ammirare molte immagini in cui è fotografato mentre danza e ha condiviso anche diversi video. L’ex allievo sembra avere un futuro tutto in salita. Guardando le sue foto però non potevamo non notare il suo nuovo look.

Eccolo oggi con una chioma molto più folta e lunga rispetto a come lo abbiamo visto ad Amici. Guido ha fatto crescere i capelli, appare molto diverso e sfoggia uno stile nuovo. Voi avete seguito il suo percorso nella scuola?