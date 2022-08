Un posto al sole, Mariasole Di Maio senza trucco lascia tutti senza parole

Un posto al sole, Mariasole di Maio si mostra in tutte le sfaccettature anche senza trucco e filtri: ecco com’è l’attrice al naturale.

Mariasole di Maio è una giovanissima attrice ma può vantare già una bella carriera alle spalle. Adesso è Speranza Altieri nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole ma prima aveva già recitato in diversi film anche molto importanti.

Ha cominciato fin da piccola a lavorare sotto i riflettori e a tal proposito in un’intervista a Sbircialanotizia aveva raccontato che da bambina ha vissuto il set in modo differente rispetto a oggi, lo ha visto come un gioco divertentissimo, visione che poi è cambiata negli anni di crescita: “Vivendo la fase del passaggio di ‘hobby’ a ‘possibile lavoro’ mi è più complicato affrontarlo con la stessa leggerezza”, ha dichiarato. Prima di vestire i panni della nipote di Mariella nell’amatissima soap opera, l’attrice aveva già recitato in diverse pellicole, come nella serie La nuova squadra: Spaccanapoli dove ha vestito i panni di Aurora Malinconico nel 2010. Qualche anno dopo, esattamente nel 2017, è stata anche protagonista ne Il Diario di Carmela.

Adesso, il ruolo di Speranza in Un posto al sole l’ha resa sicuramente molto più popolare dato che la soap è seguitissima dai telespettatori che non si perdono una puntata. Infatti ha esordito più di 25 anni fa e ha visto in scena e nel cast personaggi diversi ma con la presenza dei protagonisti che da tempo ci accompagnano. Come quasi tutti i personaggi famosi anche Mariasole ha un profilo instagram ed è molto seguita. Sicuramente da quando ha cominciato a vestire i panni della nipote di Mariella il seguito social è cresciuto. Curiosando tra le foto condivise, notiamo che si mostra in tutte le sfaccettature, anche senza trucco: voi l’avete mai vista al naturale? Ecco lo scatto dell’attrice.

E’ Speranza in Un posto al sole: com’è l’attrice Mariasole Di Maio senza trucco

E’ entrata a far parte di Un posto al sole nei panni di Speranza Altieri e il suo personaggio con la storia portata in scena ha catturato da subito l’attenzione dei telespettatori. In particolare è stato al centro delle dinamiche il suo rapporto con il padre e la sua relazione con Samuel. Mariasole è un’attrice molto giovane ed è bravissima con una carriera che conta già molte soddisfazioni.

Da quando è entrata nel cast della soap opera di Rai tre è diventata maggiormente nota tant’è che anche il numero di follower sui social è cresciuto. Proprio sul suo canale pubblica molti scatti in cui si mostra in diverse sfaccettature, anche senza trucco.

Ecco la foto dell’attrice in cui possiamo ammirarla senza make up, bellissima come sempre. Mariasole non ha bisogno di accessori e trucchi: è bella con il trucco e lo è anche senza.