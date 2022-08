Uomini e donne l’ha resa popolare, ma dopo è cambiato tutto: cosa fa oggi l’ex volto di Canale 5

Ha preso parte a Uomini e Donne, ma dopo il programma l’ex volto di Canale 5 ha stravolto la sua vita: la sua decisione è del tutto inaspettata.

Manca poco più di un mese alla nuovissima edizione di Uomini e donne: siete pronti? I primi nomi sui probabili tronisti iniziano a circolare sul web e con essi iniziano a diffondersi anche le prime clamorose indiscrezioni sulle novità di quest’anno. In attesa, però, di saperne di più, c’è chi non può fare assolutamente a meno di ricordare quei volti che hanno preso parte al programma nelle edizioni differenti. La protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio tra questi.

Era esattamente l’edizione di Uomini e donne 2017/2018 quando il giovanissimo Nicolò Brigante ebbe la possibilità di sedere sull’ambitissimo trono del programma per trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola. Per lui, dato il suo immenso fascino, scesero tantissime ragazze, ma solo due riuscirono a conquistare il suo cuore. Parliamo proprio di Virginia Stablum, sua scelta e fidanzata per qualche mese, e Marta Pasqualato, sua giovanissima ed amata corteggiatrice. Il percorso con quest’ultima, nonostante avesse tutti i presupposti per regalare un lieto fine al suo pubblico, non terminò nei migliori dei modi. Nicolò, infatti, fece ricadere la sua scelta su Virginia e dovette riferire alla bella Marta di non essere pronto ad uscire dal programma insieme a lei. Sono trascorsi anni da quel momento, ma cosa fa oggi l’ex amatissimo volto di Uomini e donne? Dopo il programma, Marta ha inseguito il suo sogno!

L’ex volto di Uomini e donne cambia vita, ma cosa fa oggi Marta?

Grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, Marta Pasqualato si è ampiamente fatta conoscere ed apprezzare. Da una bellezza impressionante e un carattere forte e tenace, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi non è affatto passata inosservata tanto che – dopo la fine del suo percorso nel programma – ha iniziato a cavalcare l’onda del successo. Quello che più sorprende di Marta, però, è la decisione presa dopo il forte clamore riscontrato: non ha mai rinunciato ai suoi sogni! Ai tempi di Uomini e donne, infatti, la giovane Pasqualato era una studentessa di Medicina ed adesso – dopo aver conseguito la laurea – è riuscita a raggiungere il suo obiettivo.

Sui suoi canali social ufficiali – dove tra l’altro è seguitissima e super attiva – Marta Pasqualato è solita condividere scatti o divertenti video che ce la mostrano nella sua realtà lavorativa. Cosa sappiamo della sua vita privata? Dopo la ‘delusione’ provata nello studio di Uomini e donne, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice ad oggi abbia trovato l’amore e che ne sia davvero felice.

Avete seguito anche voi il percorso di Marta a Uomini e donne?