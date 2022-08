Vite al Limite, il dottor Nowzaradan lascia tutti di stucco: l’annuncio che nessuno si aspettava

L’annuncio del dottor Nowzaradan di Vite al Limite lascia tutti di stucco: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, cos’è successo.

Non solo Vite al Limite è uno di quei programmi più famosi del piccolo schermo nostrano perché permette di vedere le incredibili trasformazioni di quelle persone che ne hanno seriamente bisogno, ma lo è anche perché ha come protagonista indiscusso il mitico dottor Nowzaradan. Medico chirurgo di origini iraniane, rappresenta la colonna portante del docu-reality sin dalla sua prima puntata.

Tutti impazziscono per il dottor Nowzaradan! Oltre a seguirlo costantemente in tutte le puntate di Vite al Limite, sono in tanti che non si perdono alcun tipo di aggiornamento sul suo conto, seguendolo sui social. È proprio sul suo canale Instagram ufficiale che il medico chirurgo iraniano vanta di un numero di followers impressionante e non perde occasione di poter condividere con loro ogni cosa. Qualche tempo fa, ad esempio, non ha potuto fare a meno di condividere il magnifico riconoscimento ottenuto per le sue numerose trasformazioni sconvolgenti, ricordate? Avete visto, però, cosa ha annunciato qualche ora fa? Attraverso un post condiviso sul suo canale Instagram, il medico chirurgo ha condiviso coi suoi sostenitori un annuncio che nessuno mai si sarebbe aspettato.

Il dottor Nowzaradan di Vite al Limite lascia tutti di stucco: l’annuncio sorprende

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma – stando a quanto si apprende dall’annuncio condiviso dal dottor Nowzaradan sul suo canale Instagram – sembrerebbe essere davvero così: Vite al Limite si rinnova! Le avventure di quei pazienti obesi che hanno scelto di rivolgersi al medico chirurgo iraniano per riprendere in mano la propria vita non si è conclusa affatto con la storia di David – è stato proprio lui l’ultimo pazienti del buon Younan nel corso dell’ultima edizione – ma proseguiranno per una nuova edizione. Ve lo sareste mai immaginato? Noi assolutamente no! Seppure siamo a conoscenza che Vite al Limite è un programma seguitissimo e super amato, non avremmo mai immaginato che ci sarebbe stata una nuova edizione. È proprio per questo motivo che l’annuncio del dottor Nowzaradan ci ha letteralmente sorpresi.

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram che Nowzaradan ha svelato ai suoi sostenitori l’arrivo di una nuova edizione di Vite al Limite. Al momento, abbiamo pochissime informazioni su di essa, sulla data d’inizio e sui pazienti che vi prenderanno parte, sia chiaro. Possiamo soltanto dirvi, però, che la notizia ha lasciato tutti di stucco!

“La nuova stagione di 600-ib life sta per arrivare presto”, ha detto a corredo di un’immagine che lo ritrae perlopiù sorridente. Noi non vediamo l’ora di sapere qualche cosa in più, voi? Siamo certi che e vedremo sicuramente delle belle!