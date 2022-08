Da 264 a 99 kg, grosso shock a Vite al Limite: guardatelo oggi, da far venire i brividi

Grosso shock a Vite al Limite, è dimagrito tantissimi chili: è riuscito ad ottenere un peso forma da urlo, guardatelo oggi, da brividi.

Tra i tantissimi programmi tv che sono soliti alternarsi tra i nostri canali, Vite al limite è tra quelli più seguiti. In onda dal 2012, il docu-reality di Real Time ha l’abitudine di raccontare le storie di persone gravemente obese con il desiderio di ritornare in forma. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i chili sono talmente di troppo da condizionare la vita del singolo individuo, facendogli vivere un vero e proprio incubo.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, il pubblico ha conosciuto tantissimi pazienti. C’è chi ha scelto di prendervi parte completamente da solo. O chi, invece, ha voluto iniziare questo percorso di rinascita insieme ad una persona fidata. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della storia di Lee e Rena, coppia da oltre i 600 kg. Con questo nostro articolo di oggi, invece, vogliamo raccontarvi la storia di Benji e David Bolton. I due fratelli hanno partecipato a Vite al Limite alla sesta stagione del programma, impressionando tutti con la loro trasformazione. In particolare, quello che ha maggiormente catturato l’attenzione è proprio Benji, arrivato in clinica con 264 kg ed uscito con meno di 100. Insomma, un grosso shock, ma guardatelo oggi: da brividi!

Grosso shock a Vite al Limite: trasformazione da brividi, eccolo oggi

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, il giovane Benji Bolton aveva un peso esatto di 264 kg. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ossessione del giovane texano per il cibo sia iniziato da giovanissimo quando, insieme a suo fratello, mangiava tutto quello che gli capitava davanti. Si può chiaramente comprendere, quindi, che un atteggiamento del genere non ha affatto bene al buon Bolton, che alla sola età di 32 anni rischiava di toccare i 300 kg.

Grazie al suo percorso nella clinica di Houston e alla dieta prescritta ad entrambi i fratelli dal dottor Nowzaradan, sia Benji che suo fratello David sono riusciti a dimagrire tantissimo. Pensate, il trentaduenne, è riuscito addirittura a far scendere la lancetta della bilancia sotto i 100 kg. Insomma, un cambiamento davvero impressionante! Com’è, però, oggi? Forse in molti non ci crederanno, ma sembrerebbe che Benji sia dimagrito ulteriormente. Su Facebook – seppure non sia per nulla attivo – siamo riusciti a rintracciare uno scatto del Marzo scorso. E, vi assicuriamo, il suo peso forma è da invidiare! Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: Benji è dimagrito davvero tantissimo grazie a Vite al Limite. E a noi non resta che fare i nostri più sinceri complimenti.