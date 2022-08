Adesso sta bene: il famoso personaggio è stato operato al cuore

Il famoso ed amatissimo personaggio è stato operato al cuore, le sue condizioni di salute sono rincuoranti: adesso sta bene

Qualche settimana fa è stato operato al cuore e dopo un periodo di convalescenza e di riabilitazione, finalmente è pronto per tornare a casa. Il famoso personaggio adesso sta bene ed è pronto a ricominciare!

Aveva documentato la sua esperienza sui social per mettere al corrente i suoi follower della possibile lunga assenza dovuta a motivi di salute. Oggi però, il famoso personaggio è pronto a ritornare alla sua vita più in forma che mai.

Il mondo dei social gli ha dato una incredibile risonanza. Il suo è un volto che ha riscosso particolare successo dapprima su Youtube. La fama è cresciuta in particolare durante il lockdown e questo lo ha portato a dedicarsi sempre di più al mondo social. Prima del lockdown gestiva un’attività di vendita e noleggio di articoli sportivi. E’ stato a causa del Covid che sono aumentate le difficoltà economiche e così la sua attività è finita in crisi.

Operato al cuore, oggi sta bene e ritorna a casa: gioia immensa

“Nel 2020 ho rischiato di chiudere la Srl. Ero partito vendendo un calcio balilla per arrivare a fatturare 180mila euro all’anno, ma a causa dei vari periodi di lockdown il fatturato era precipitato a 15mila euro“, ha raccontato in un’intervista a Lecco Today. Stiamo parlando dello youtuber Michele Molteni. Ha oggi 32 anni e dopo la crisi attraversata a causa del Cobid ha poi scelto di dedicarsi alla passione per i social ed in particolare per il fai da te. Ha così unito le due cose, riscuotendo con i suoi video amatoriali una visibilità sempre crescente.

Originario di lecco, il giovane ha cominciato a dedicarsi con tutto se stesso ai video ‘fai da te’. “Il risultato è stato un vero e proprio boom. Ad Aprile 2020 il canale è decollato con 60mila iscritti e un introito di qualche migliaia di euro. In quel momento ho capito che poteva diventare un lavoro e ci ho creduto“, ha raccontato.

A fine luglio ha fatto sapere che si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento al cuore e che per questo motivo sarebbe stato assente per un certo periodo sui social non riuscendo a girare, montare e pubblicare nuovi contenuti. E così a ridosso dell’intervento, Michele Molteni ha fatto sapere di essere stato operato al cuore.

Quanto alle sue condizioni di salute, lo youtuber ha fatto sapere che l’intervento è andato molto bene. Dopo l’intervento ha poi dovuto attraversare un periodo di convalescenza e di riabilitazione. E con una felicissima Instagram Stories quest’oggi ha finalmente fatto sapere di esser pronto per fare il suo rientro a casa.

Certo non comincerà di nuovo subito a dedicarsi ai video per il suo canale Youtube, ma ha tutte le buone intenzioni di ricaricarsi e di ritornare più forte che mai a fine estate. Ora lo aspetta una breve pausa, con una piccola vacanza e poi il grande ritorno sui social!