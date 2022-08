Alice Campello annuncia il nome del quarto figlio in arrivo: molto particolare

Come annunciato, Alice Campello ed Alvaro Morata sono in attesa del quarto figlio: ora l’influencer ha svelato il nome del bebè in arrivo!

E’ già passato più di un mese da quando Alice Campello e suo marito Alvaro Morata hanno dato ai fan la notizia di essere in dolce attesa: “Baby 4 is coming”, aveva scritto il famoso calciatore sotto dei tenerissimi scatti che ritraggono i loro tre piccoli mentre baciano il pancino della mamma.

Verso la metà di luglio era stato poi rivelato che il nascituro è una femminuccia. In una foto dove appaiono abbracciati, si vede una scia di colore rose andare verso il cielo e nella didascalia all’immagine si leggeva: “Ti stiamo aspettando principessa”. Il sogno di avere una bella bimba dopo ben tre maschietti (i gemelli Alessandro e Leonardo ed il piccolo Edoardo) diventerà quindi una realtà per la bella Alice! Lei stessa tempo fa aveva confessato su Instagram che stavolta le sarebbe piaciuto un bel fiocco rosa sulla porta di casa.

Prima di averne la certezza, la coppia ha valutato ovviamente dei possibili nomi maschili sia se si fosse trattato di un maschietto che di una femminuccia. Alice aveva rivelato che nel primo caso la sua scelta sarebbe stata tra Federico e Santiago; nel secondo invece le alternative sarebbero state Bella, Vittoria e Lia. Ora comunque pare che al riguardo la bellissima 27enne originaria di Mestre abbia le idee chiare una volta per tutte. Scopriamo allora come si chiamerà la bimba!

Alice Campello ha scelto il nome del quarto figlio: ecco come si chiamerà

Alvaro Morata ed Alice Campello sono sposati da giugno del 2017 e sono decisamente una delle coppie famose più belle in assoluto. Un amore davvero travolgente, nato su Instagram e sfociato in matrimonio dopo appena 8 mesi di fidanzamento, quando lei aveva solo 22 anni e lui 24. A Chi, la ragazza aveva raccontato che inizialmente non sapeva chi fosse Morata e che suo padre le consigliò di stare lontana dai calciatori, ma il suo sesto senso la spinse a rispondergli e ad incontrarlo.

Con ben 3 milioni di follower, la Campello è tra le influencer italiane più seguite ed anche titolare di un marchio di borse, Avril, che ha riscosso un successo enorme. E’ solita quindi ricevere molti messaggi dai follower e tra questi anche quelli inerenti il procedere della gravidanza. Lei non ha nascosto il fatto di non sentirsi molto in forma a causa delle nausee, ma nulla che non rientri nella normalità. Ha raccontato che per ovviare a questo problema, cerca di mettere sotto i denti qualcosa ogni mezz’ora per non avere lo stomaco vuoto e risentire ancora di più dei disturbi.

Sempre tramite il box domande su Instagram, a chi le ha chiesto quale nome ha scelto per la bambina, ha poi rivelato: “La bambina si chiamerà Bella Morata Campello”.

Non trovate anche voi che il nome Bella sia una scelta originale?