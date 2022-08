Li aveva anche Valentina Ferragni: l’accessorio che sta tornando di moda; il dettaglio a cui nessuno rinuncia questa estate.

La moda torna sempre. Quanti capi o accessori che usavamo in passato e pensavamo di mettere da parte sono, improvvisamente, tornati di tendenza? La risposta è infiniti!

E, grazie a Instagram, possiamo scoprire tutte le novità sulle ultime tendenze attraverso le modelle ed influencer, che giorno dopo giorno sfoggiano i loro look. Look nel quali, questa estate, non può mancare un accessorio davvero particolare, che le adolescenti di oggi ‘ereditano’ da quelle degli anni ’90. Si tratta di qualcosa che era veramente in voga negli anni ’90 – 2000… di cosa parliamo? Piccolo indizio: è un tocco di luce per i capelli!

Un accessorio amatissimo dalle star: li hanno scelti anche Valentina Ferragni e Paola Turani

Ormai sono i social a dettare le ultime tendenze in materia di look e beauty. E, nella calda estate 2022, c’è un accessorio che ha fatto letteralmente impazzire le star. Su Instagram, ma anche su Tik Tok, tantissimi volti noti li hanno sfoggiati, tra i quali Valentina Ferragni, che ha impreziosito con questo dettaglio il suo look alla Paris Fashion Week. Di cosa stiamo parlando?

Delle hair gems, i diamantini per capelli che illuminano la vostra chioma! Si tratta di piccole gemme, simili a piercing, che si applicano sulle ciocche con un apposita macchinetta. Una macchinetta che è apparsa nei video social di tantissime star, che hanno condiviso anche dei brevi tutorial per indossare le hair gems. Un accessorio che è diventato un vero e proprio must per l’estate 2022… e per tutti i tipi di acconciature!

Le gemme, infatti, possono impreziosire una chioma lunga e ondulata, come nel caso di Valentina Ferragni e Paola Turani, ma anche una coda o uno chignon. Gioiellini adatti ad ogni tipo di look ed occasione: sono perfetti per un aperitivo sul mare, ma conferiscono un tocco di eleganza anche ai vostri outfit da sera. Ma come si applicano le gemme sui capelli?

Il procedimento è davvero molto semplice: la macchinetta, che si chiama gems hair stamper, funziona proprio come una pinzatrice. Basta premere sulla ciocca in cui vogliamo applicare lo strass ed il gioco è fatto. Ma chi ha rilanciato questa moda nel 2022? Tutto è nato su Tik Tok, attraverso alcune tra le influencer e tiktoker più famose del momento, Sophie Murray e Kristye Elizabeth, che hanno condiviso coi followers immagini su come utilizzare le gemme. Da lì, l’inizio di una nuova tendenza super glamour!

Non ci resta che continuare a spulciare i social per scoprire le ultime tendenze di questa stagione: manca ancora un mese al termine dell’estate e, siamo certi, che dai profili delle star arriveranno suggerimenti per i vostri look di Ferragosto.