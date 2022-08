Ballando con le stelle, un famoso sportivo nel cast? Avrebbe rifiutato il GF Vip

Secondo l’indiscrezione lanciata dal Dagospia, nel nuovo cast di Ballando con le stelle potrebbe esserci un atleta molto conosciuto.

Si continua a parlare delle probabili novità che caratterizzeranno la prossima stagione televisiva. Se Carlo Conti ha già reso noti i nomi dei personaggi che si sfideranno nella nuova stagione di Tale e Quale Show, per quanto riguarda il GF Vip e Ballando con le stelle, le certezze scarseggiano. In compenso, fioccano voci, rumor ed ipotesi.

Proprio i due programmi cult di Rai Uno e Canale 5 sono i protagonisti dell’indiscrezione lanciata dal giornalista di Dagospia Ivan Rota. Quest’ultimo nelle “Pillole di Gossip” ha rivelato un altro dei papabili concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci. Si tratta di un famoso atleta olimpionico che ha rappresentato l’Italia sia a Londra 2012 che a Rio de Janeiro 2016.

Non solo: pare che lo sportivo sia stato ‘corteggiato’ anche da Alfonso Signorini per il GF Vip (in verità, sarebbe accaduto già gli anni passati), ma che lui abbia rifiutato la proposta per accettare invece quella della conduttrice Rai. Curiosi di scoprire chi sarebbe questo campione futuro ballerino?

Ballando con le stelle, clamoroso: potrebbe far parte del cast

In questi mesi sono emersi parecchi nomi possibili riguardo al cast che vedremo sfidarsi in pista sotto l’occhio vigile ed attento dei temutissimi giurati. Finora, se le voci dovessero rivelarsi fondate, ci sembra che la Carlucci stia mettendo su davvero una squadra agguerritissima. Si è parlato infatti di personaggi davvero molto interessanti, conosciuti dal pubblico per le rispettive carriere artistiche e per le intense storie che hanno alle spalle.

Come dicevamo, è il giornalista Ivan Rota del sito Dagospia a rivelare l’ultimo nome emerso in ordine di tempo: si tratta del nuotatore Alex Di Giorgio, classe 1990, specializzato nello stile libero e con alle spalle una carriera sportiva ricca di premi e riconoscimenti. Stando sempre all’indiscrezione del portale di Roberto D’Agostino, il bel 32enne avrebbe detto di nuovo “no” a Signorini per gareggiare su Rai Uno a colpi di salsa, tango e valzer: “Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip“.

Secondo Rota, ci sarebbe poi anche un altro dettaglio sull’eventuale partecipazione del famoso Di Giorgio. Come molti sapranno, da tempo lo sportivo ha dichiarato apertamente la sua omosessualità e pare che potremmo vederlo ballare in coppia con un partner maschile. Ovviamente, il condizionale è d’obbligo ma non sarebbe da escludere: la stessa cosa era già successa con Giovanni Ciacci, ricordate? Lo stylist che da poco ha annunciato di essere tra i nuovi ‘vipponi’ di Signorini con un’intervista clamorosa rilasciata al settimanale Chi, condivise il percorso a Ballando insieme a Raimondo Todaro.

Per ora nessuna dichiarazione in merito da parte del diretto interessato, ma nell’attesa potete deliziarvi gli occhi con le splendide foto Instagram del bell’Alex!