Brutto episodio per Iva Zanicchi: tutti dispiaciuti per quello che le è successo

Brutto episodio per l’amatissima Iva Zanicchi: i suoi numerosi ammiratori sono dispiaciuti per quello che le è successo, i dettagli.

Un brutto episodio, quello capitato nelle scorse ore ad Iva Zanicchi e che l’amatissima cantante non ha perso occasione di ‘denunciare’ sul suo canale Instagram coi suoi sostenitori.

Sappiamo benissimo quanto Iva Zanicchi prediliga un rapporto cristallino col pubblico che la segue da tanti anni e la ama proprio per questo. Anche lei – così come Antonella Clerici, che ai suoi sostenitori svela ogni cosa – ama condividere ogni cosa coi suoi sostenitori. L’ha fatto, ad esempio, quando ha svelato un ‘dettaglio intimo’ del suo rapporto con Fausto Pinna, suo compagno di vita. E l’ha rifatto anche qualche ora fa quando – vittima di un brutto episodio – non ha potuto fare a meno di raccontarlo ai suoi sostenitori.

“Lo considero un brutto scherzo e spero che non mi ricapiti più”, è proprio con queste parole che Iva Zanicchi ha commentato quanto accadutole nelle scorse ore. E che, a quanto pare, l’ha parecchio scossa. D’altra parte, chi è che non lo sarebbe! Ovviamente, tutto si è risolto per il meglio, ma immaginiamo che lo spavento sia stato piuttosto grosso. Scopriamo insieme cos’è successo.

Iva Zanicchi, brutto episodio: “Spero non ricapiti più”, cos’è successo

Sono tantissimi i nostri Vip che sono vittime di brutti episodi. Ne sono stati gli esempi Luca Argentero, che qualche tempo è stato protagonista di un botta e risposta su Twitter con un suo hater, ma anche Iva Zanicchi. Attraverso un’Ig story caricata sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, l’amata Aquila di Ligonchio ha raccontato cosa le era successo qualche ora prima per cui si è ritenuto necessario l’intervento di persone esterne. Non sappiamo come sia potuto accadere e né tantomeno chi si nasconda dietro a tale gesto, ma possiamo soltanto dirvi che l’amata cantante è stata vittima di un attacco hacker.

Nell’era della tecnologia, purtroppo, c’è da aspettarsi davvero di tutto. Nessuno mai, però, immaginerebbe di essere vittima di un attacco di hacker. È proprio questo quello che è accaduto ad Iva Zanicchi nelle scorse ore e che lei ha prontamente denunciato. Cos’è successo, però? Stando a quanto si apprende dal suo racconto social, sembrerebbe siano stati pubblicati ed, addirittura, modificati dei contenuti privati ‘rubati’ dal telefono cellulare della cantante. Un brutto episodio, quindi, per cui sicuramente c’è stato un lieto fine, ma che ha ugualmente procurato un bel po’ di preoccupazione. “Mi hanno hackerato il telefono a mia insaputa”, ha raccontato la simpaticissima Iva non perdendo occasione di ringraziare i suoi collaboratori per essersi messi subito in moto per lei.

Insomma, un episodio davvero spiacevolissimo, non c’è che dire!