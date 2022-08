Chiara Nasti ha fatto sapere a tutti della sua scelta: riguarda il matrimonio con il suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti ha detto sì! Con una romanticissima e tradizionale proposta, rigorosamente in ginocchio, qualche giorno fa Mattia Zaccagni ha chiesto alla famosa influencer di diventare sua moglie.

Sul suo seguitissimo canale Instagram, la bellissima napoletana ha annunciato a tutti la novità, mostrando l’anello ricevuto dal calciatore della Lazio. “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha scritto l’ex naufraga sui social, non trattenendo l’entusiasmo per la dolcissima novità. Un altro grande passo in arrivo per la coppia, che è già in attesa del primo bebè, che sarà un maschietto. Ma quando si celebreranno le nozze? Ecco cosa ha svelato in merito la Nasti.

Chiara Nasti, quando ci sarà il matrimonio con Mattia Zaccagni? La decisione

Una cena a lume di candela sul mare… quale location migliore per una proposta di matrimonio? Nessuna. E questo lo sa bene Mattia Zaccagni, che ha scelto proprio quel momento per chiedere alla sua Chiara Nasti di diventare sua moglie. La risposta della famosa influencer non si è fatta attendere e il magico momento è stato presto condiviso sui social. Una pioggia di commenti e di auguri ha invaso il post della 24 enne, che presto indosserà l’abito bianco dei suoi sogni. Ma quando?

In molti, dopo l’annuncio della proposta, si sono chiesti se le nozze ci saranno prima o dopo la nascita di Zaccagni Junior. A togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio Chiara, rispondendo ad alcune domande attraverso i social. A quanto pare, l’influencer ha intenzione di attendere: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno. Oggi mi sentirei troppo impacciata, perché sento già la pancia troppo grande”. Questa, quindi, la decisione della star del web, che pronuncerà il fatidico sì col suo Mattia solo dopo la nascita del loro primogenito, che avverrà tra qualche mese.

Una storia d’amore nata la scorsa estate, quella tra Chiara e l’attaccante biancoceleste, che si sarebbero conosciuti durante una vacanza a Ibiza. I due non sono usciti allo scoperto subito: per mesi l’influencer ha parlato di una persona speciale, senza rivelarne l’identità. La prima foto di coppia ufficiale è arrivata a dicembre del 2021 e, da quel momento, Chiara e Mattia si mostrano spesso sui social, più uniti e affiatati che mai.

“Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia, ma siete veramente la coppia più bella e più vera. Ciao cuccioli bellissimi”, fu il commento di Angela Nasti alla prima foto della sorella con il suo nuovo fidanzato Mattia. Che dire, l’ex tronista di Uomini e Donne ci aveva visto lungo.