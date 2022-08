In cosa è laureato Cesare Bocci: traguardo raggiunto per un motivo preciso

Il suo talento di attore lo conosciamo benissimo, ma pochi sanno in cosa è laureato Cesare Bocci: difficile da indovinare!

In Italia Cesare Bocci è uno dei volti più amati del cinema e delle serie tv, ma in tanti anni di carriera ha dimostrato di essere all’altezza anche in altri campi artistici. Vincitore dell’edizione di Ballando con le stelle 2018, lo vediamo da qualche anno nelle vesti di conduttore di Viaggio nella grande bellezza, programma documentaristico di Canale 5.

Tanti i ruoli che gli hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico, tra cui è impossibile non menzionare quello di Mimì Augello interpretato per oltre vent’anni accanto a Luca Zingaretti della fiction Il commissario Montalbano. D’altronde, la sua passione per la recitazione che lo ha spinto a lanciarsi in quel mondo a 23 anni iscrivendosi alla scuola di recitazione del suo paese Camporotondo di Fiastrone, è stata evidente fin da subito.

Dopo un periodo trascorso nella Compagnia della Rancia di Tolentino, per Bocci arrivano subito delle grandi occasioni sia al cinema che in teatro e in tv. Se dal punto di vista professionale, Cesare non ha affatto bisogno di presentazioni, dal punto di vista umano non è certo da meno. L’unione con la sua compagna Daniela Spada, a cui è sempre rimasto sempre accanto dopo che un ictus la colpì subito dopo il parto, è un esempio d’amore per tutti. Ricordate quante emozioni durante il loro ballo insieme nel corso di una puntata di Ballando con le stelle?

C’è un altro dettaglio che forse non tutti conoscono della vita privata di Cesare: vi siete mai chiesti che titolo di studio abbia?

Cesare Bocci, in cosa è laureato? In pochi lo sanno

Proprio poche settimane fa, l’attore de Il commissario Montalbano ha ricevuto una delle soddisfazioni più belle per un genitore: sua figlia Mia si è laureata! Proprio con lei, dallo scorso 24 giugno, Bocci ha condotto le sei puntate del format di Rai 3 Imperfetti sconosciuti. La 22enne a quanto pare ha conseguito il post diploma all’Istituto Europeo di design ed il papà ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con la corona di alloro e due mazzi di fiori.

Ciò che non tutti sanno è che anche Cesare è laureato: nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottore in Geologia all’Università di Camerino. Un percorso iniziato da giovane e poi interrotto per dedicarsi alla recitazione. Da adulto, ha poi deciso di rimettersi a studiare e portare a termine ciò che aveva cominciato. e sapete cosa lo ha spinto a farlo? La volontà di dare a sua figlia un insegnamento valido per la vita.

E come dargli torto? Complimenti!