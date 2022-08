Fingerà la sua morte all’oscuro di tutti: terribile colpo di scena a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto. Colpi di scena a non finire nella soap opera, che nel nostro Paese fa compagnia al pubblico a partire dalle ore 13 e 40 circa.

Dopo settimane di indecisione, Liam Spencer ha deciso di confessare tutto sull’incidente di Vinny, e anche per quanto riguarda Carter e Quinn non mancano le novità. Paris, sorella di Zoe, ha scoperto la relazione clandestina tra i due e sembra essere decisa a rivelare tutto. Come finirà? Lo scopriremo molto presto, ma, nel frattempo, vi sveleremo un’anticipazione che è appena arrivata dall’America. Un famoso personaggio si fingerà morto, per un motivo ben preciso. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful anticipazioni: fingerà la sua morte ma è pronta a tornare

Tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo alla famiglia Forrester e ai loro amici… e nemici! In questo caso, parliamo di una delle più grandi nemiche della famiglia di stilisti, che ha fatto il suo ritorno nella soap da qualche mese. In Italia non la vediamo ancora, ma manca davvero poco… Di chi si tratta?

Di Sheila Carter, uno dei personaggi più spietati della storia della soap opera americana. Nel corso degli anni, Sheila ne ha combinato di tutti i colori. E lo farà anche stavolta. Vi abbiamo già parlato della sparatoria, nella quale resteranno feriti Steffy e Finn. Quest’ultimo sarà creduto morto per molto tempo, ma fortunatamente tornerà a casa sano e salvo. Che fine farà Sheila? Ebbene, a quanto pare ci troveremo di fronte ad una nuova ‘morte apparente’. Nelle puntate in onda in questi giorni oltreoceano, il detective Sanchez annuncerà la morte della Carter. Una notizia che, però, tutti accolgono con non pochi dubbi.

I Forrester conoscono molto bene Sheila e sanno cosa è capace di fare: siamo certi che la Carter sia morta? Nonostante la polizia assicuri di si, non sono chiare le cause del decesso, né è stato trovato il corpo. Tutto fa pensare, insomma, che quella di Sheila sia l’ennesima trovata per sfuggire al carcere e per preparare l’ennesimo attacco a Ridge Forrester e company. Anche perché, a quanto pare, l’attrice che interpreta Sheila, Kimberlin Brown, resterà nella soap per un bel po’…

Si tratterà, quindi, dell’ennesima finta morte della Carter? Non ci resta che attendere per tutti i dettagli. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni delle puntate americane in anteprima.