In Grand Hotel si mostra così: oggi l’attore è completamente diverso, irriconoscibile in questo scatto condiviso sui social.

Una storia ricca di colpi di scena che ha letteralmente conquistato i telespettatori di Canale 5. È quella raccontata in Grand Hotel – Intrighi e passioni, la serie tv spagnola proposta da Mediaset e giunta alla sua terza edizione.

Quello che stiamo seguendo questa estate, infatti, è il terzo ed ultimo capitolo della serie, che in Spagna si è conclusa ufficialmente nel 2013. Al centro delle vicende del serial ambientato nel prestigioso hotel di Cantaloa, c’è la turbolenta storia d’amore tra la ricca Alicia Alarcon e il domestico Julio Olmedo, di umili origini. Un amore ostacolato da tantissime persone, primo tra tutti Diego Murquia, lo spietato marito di Alicia. Ci sarà il tanto atteso lieto fine? Staremo a vedere e, nel frattempo, vi parliamo di un altro protagonista della serie. Si tratta di Alfredo, Marchese di Vergara e marito di Sofia Alarcon, sorella di Alicia. Ad interpretarlo è l’attore spagnolo Fele Martinez: curiosi di vedere com’è fuori dal set? Resterete di stucco.

È Alfredo in Grand Hotel: l’attore fuori dal set sembra un’altra persona

Segreti e intrighi a non finire al Grand Hotel. Segreti che coinvolgono anche Alfredo Samaniego, uno dei protagonisti della serie tv spagnola proposta da Canale 5. Al momento, l’uomo sta nascondendo alla moglie la verità sul suo titolo nobiliare, facendole credere di essere stati nominati duchi dal re in persona. Anche Sofia, però, ha un bel po’ di segreti col marito, a partire dal rapporto sempre più ambiguo con padre Grau, il nuovo parroco della città. Che evoluzione avrà questa coppia nel gran finale? Non vediamo l’ora di scoprirlo! E nel frattempo vi mostriamo uno scatto di Fele Martinez, all’anagrafe Rafael Martinez.

Classe 1975, è stato proprio lui a vestire i panni di Alfredo, in tutte e tre le stagioni di Grand Hotel, dal 2011 al 2013. Apparso in numerose serie e film di successo, l’attore fuori dal set è ben diverso dal suo alter ego della serie tv spagnola. Basta dare un’occhiata al suo canale Instagram per notare come il suo look sia decisamente diverso da quello dell’ex marchese di Vergara. Date un’occhiata a questo scatto, condiviso proprio da Martinez sul suo canale Instagram, lo scorso giugno:

Baffi e pizzetto brizzolati, cappello in paglia e occhiali con montatura nera: un look decisamente più casual rispetto a quello del suo personaggio in scena! E voi, avete seguito la quarta puntata della serie, trasmessa venerdì 12 agosto? Vi ricordiamo che mancano ancora tre puntate, ciascuna composta da due episodi: il gran finale della serie sarà trasmesso venerdì 2 settembre 2022. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà ai nostri Alicia e Julio, e voi?