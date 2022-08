Paolo Bonolis, brutta notizia: si è saputo tutto negli ultimi giorni; l’indiscrezione sul famoso conduttore.

Un’indiscrezione che non è passata inosservata, quella trapelata nei giorni scorsi e che riguarda Paolo Bonolis. O meglio, il rapporto tra il conduttore e un altro noto personaggio televisivo.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più Tv, il conduttore di Avanti un altro avrebbe litigato con un suo ormai ex amico, che conosciamo molto bene. Secondo l’indiscrezione, i due non si parlerebbero neanche più, ragion per cui Bonolis non è apparso tra gli invitati al recente matrimonio dell’attore. Una notizia assolutamente inaspettata che ha colto tutti di sorpresa: scopriamo di più.

Brutta notizia per Paolo Bonolis: riguarda il rapporto con un altro famoso personaggio tv

Paolo Bonolis avrebbe litigato con Enrico Brignano. I due amati personaggi tv, un tempo amici, sono ai ferri corti. A rivelarlo è stata una fonte anonima al settimanale Di Più Tv, che ha fatto sapere che il conduttore Mediaset e il comico romano non si parlano neanche più. Motivo per il quale Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli non hanno presenziato alle nozze di Brignano con Flora Canto, celebratesi lo scorso 30 luglio in un’incantevole location sul mare.

“Si è parlato molto di questa assenza. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via dei rapporti tra i loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”, si legge sul settimanale. Non sono chiari, quini, i motivi della fine di questa amicizia, ma quel che è certo è che anche tra Sonia Bruganelli e Flora Canto qualcosa è cambiato. A confermarlo è stata proprio l’opinionista del GF Vip, in una recente story condivisa sul suo canale Instagram. Rispondendo alla domanda di un followers, la Bruganelli ha ammesso: “Siamo state amiche, ora non più, le cose nella vita cambiano”.

Alla base della fine del rapporto tra le due potrebbe esserci uno scambio di commenti su Instagram: Flora ha commentato con parole alquanto pungenti uno scatto in cui Sonia sottolineava la comodità di viaggiare con aereo privato. A quanto pare, però, l’allontanamento tra le due sarebbe anche una conseguenza di quello tra i loro compagni di vita, che, stando a quanto riportato da Di Più, non si rivolgerebbero neanche più la parola.

Nessuna conferma, invece, sulla fine dell’amicizia tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano, né sono state rese note le causa del presunto litigio tra i due amatissimi personaggi tv. Quel che appare certo, però, è che tra le due coppie ci sia ormai un muro. Non ci resta che attendere eventuali news.