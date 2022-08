Uomini e Donne, la corsa in ospedale: tutti preoccupati per le sue condizioni

L’amato volto di Uomini e donne ha raccontato la sua corsa in ospedale: tutti i suoi followers si sono preoccupati per le sue condizioni.

Non sono state delle ore affatto facili per l’amato volto di Uomini e donne! Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di IG stories, una delle protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi ha raccontato la sua corsa in ospedale, spiegando poi ai suoi sostenitori le sue attuali condizioni di salute.

Dopo il racconto dell’ex corteggiatrice di tutto quello che è successo al momento della nascita della sua primogenita in sala parto, un altro volto di Uomini e donne non ha potuto fare a meno di svelare al suo pubblico social quello che gli è successo nelle ultime ore. Dapprima con una foto che ritraeva il suo braccio attaccato alla flebo ed, in seguito, con una serie di IG stories ‘parlate’, la dama del programma di Canale 5 ha raccontato di essere finita in ospedale. Non sappiamo cosa sia esattamente accaduto e, soprattutto, cosa abbia determinato il malore, fatto sta che – stando a quanto si apprende dal suo racconto – sembrerebbe che la dama sia dovuta letteralmente correre in ospedale su consiglio del suo medico di base. Come sta oggi? Scopriamolo!

Uomini e donne, corsa in ospedale inevitabile: come sta adesso

Solita ad intrattenere i suoi sostenitori, la dama di Uomini e donne – qualche ora fa – non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori la corsa in ospedale. Con una foto che la ritraeva attaccata ad un flebo, il volto del dating show aveva fatto veramente preoccupare tutti. È proprio per questo motivo che – dopo essere ritornata a casa – non ha potuto fare a meno di tranquillizzarli e spiegare loro cos’è successo. Non è affatto scesa nei dettagli – proprio come l’ex tronista che ha recentemente svelato di essere incinta – ma ha fatto chiaramente intendere di non essersi sentita bene e di aver voluto recarsi in ospedale per capire cosa le fosse accaduto. Parliamo di Ida Platano, amatissima dama di Uomini e donne pronta a ritornare nel programma con un ruolo del tutto inedito.

“Scusatemi se sono sparita, ma non sto tanto bene”, è proprio con queste esatte parole che Ida Platano aveva informato i suoi sostenitori di essere finita in ospedale. Qualche ora dopo questa IG story, poi, il chiarimento. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la dama di Uomini e donne abbia iniziato ad avvertire delle forti emicranie e di aver voluto – su consiglio del suo medico – andare in ospedale per fare tutti i controlli del caso. “Adesso sto meglio. Ho fatto varie visite ed ora mi riprendo facilmente”, ha detto Ida Platano, tranquillizzando i suoi ammiratori.

Auguriamo ad Ida una velocissima ripresa.