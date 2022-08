Dopo quasi 10 anni da Vite al Limite è radicalmente cambiata: sembra un’altra persona, è irriconoscibile

Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma oggi è radicalmente cambiata: sembra tutt’altra persona, irriconoscibile.

Era esattamente il 2014 quando la quarantaduenne del Texas prendeva parte alla seconda edizione di Vite al Limite con la serissima intenzione di rivoluzionare per sempre la sua vita. Ad oggi, a distanza di quasi 10 anni dalla sua partecipazione, si può dire che ha centrato pienamente il suo obiettivo. Già all’epoca del suo percorso di dimagrimento in clinica, la donna aveva dato vita ad una trasformazione incredibile, ma ad oggi si mostra al suo pubblico ancora più irriconoscibile!

Se vi starete chiedendo qualche informazione in più sulla bella Zsalynn di Vite al Limite, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. La donna ha partecipato alla seconda edizione del programma e, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Durante il suo programma di dimagrimento, la bella Whitworth è riuscita a dimagrire più di 110 kg, ma oggi? Forse non tutti lo sanno, ma siamo riusciti a rintracciare Zsalynn su Instagram. E – seppure sia poco attiva sui suoi canali social ufficiali – non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto la sua rinascita sia continuata anche una volta spenti i riflettori. Curiosi di vederla com’è oggi dopo quasi 10 anni? Resterete di stucco.

Com’è oggi Zsalynn dopo 10 anni da Vite al Limite? Tutt’altra persona

Già ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, Zsalynn aveva sconvolto tutti per la sua trasformazione. Intenzionata a dimagrire – nonostante la pressione di suo marito a non intraprendere questo percorso di dimagrimento col dottor Nowzaradan – la Whitworth non si è mai persa d’animo ed ha battuto ogni tipo di record. Certo, non è ai livelli di Benji Bolton, questo è chiaro! In ogni caso, la quarantaduenne del Texas ha ugualmente lasciato tutti sconvolti con la sua trasformazione. D’altra parte, passare da un massimo di 271 kg ad un minimo di 159 kg non è assolutamente una cosa da tutti. Ed oggi, invece, com’è cambiata? Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma Zsalynn com’è?

A differenza di June McCamey, Zsalynn sembrerebbe non essere per nulla attiva sul suo canale social ufficiale. Seppure sia iscritta regolarmente sia su Instagram che su Facebook, la donna non ama condividere tantissimi scatti di sé. Questo che abbiamo rintracciato, ad esempio, risale al Giugno scorso. Chissà se, ad oggi, la Whitworth stia continuando a dimagrire – anche se non ne abbiamo dubbi – ma quello che più ci sorprende è che – circa un anno fa – l’ex paziente del dottor Nowzaradan era decisamente tutt’altra persona. Guardatela qui:

Ci auguriamo che Zsalynn non abbia perso le buone abitudini e che ancora oggi goda di ottima forma fisica.