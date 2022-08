Anticipazioni Grand Hotel, quinta puntata: sconvolgente notizia, grosso shock per tutti!

Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata di Grand Hotel del 19 Agosto: sconvolgente notizia, grosso shock per tutti.

Una quarta puntata di Grand Hotel-intrighi e passioni totalmente imperdibile, quella che è andata in onda su Canale 5 Venerdì 12 Agosto e che anticipa qualcosa di clamoroso. Tra esattamente sei giorni, infatti, andrà in onda una nuova appuntamento dell’amatissima serie tv spagnola e – da come abbiamo potuto constatare dalle anticipazioni – sembrerebbe che in questo accadrà davvero di tutto.

Prima di procedere con le anticipazioni della quinta puntata di Grand Hotel, in onda come al solito Venerdì 19 Agosto, facciamo un breve ‘recall’ di quello che è successo nel corso del quarto appuntamento. Belen è stata uccisa. E, ad addossarsi la colpa di quanto le è successo, è stato proprio Andres, che è pronto ad essere giustiziato. I suoi amici tenteranno il tutto per tutto per scagionarlo, ma c’è chi è seriamente intenzionato ad incriminarlo. Riuscirà il dectective Ayala a far capire la sua innocenza? Staremo a vedere!

Nel corso della puntata del 19 Agosto, a quanto pare, gli inquilini del Grand Hotel riceveranno una sconvolgente notizia, che li manderà tutti sotto shock. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Grand Hotel quinta puntata, le anticipazioni: grosso shock in arrivo!

Così come siamo stati abituati in questi appuntamenti, ma anche in tutte le stagioni precedenti, pure la quinta puntata di Grand Hotel si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni trapelate sul web, infatti, ci dicono che nel prossimo appuntamento si alterneranno cose che renderanno ancora più indimenticabile la puntata. Siete pronti a saperne di più? Procediamo nel minimo dettaglio!

Nel primo episodio di questa quinta puntata di Grand Hotel, intitolata Il Castigo, assisteremo ad un primo e grande colpo di scena: Donna Angela sarà contro Donna Teresa! In particolare, la capo governante ha la possibilità di testimoniare contro la proprietaria del Grand Hotel per l’omicidio di Celia Valledur. Qualcosa, però, non andrà per il verso giusto! Donna Teresa, venuta a sapere delle sue intenzione, spingerà Donna Angela a desistere. Come? La risposta è semplicissima: Andres è ancora in prigione per il presunto omicidio di Belen e sta per essere giustiziato, così la madre di Alicia farà capire a Donna Angela che sa come fare come scagionare il giovane cameriere. Un piano piuttosto strategico, non credete? Nel frattempo, però, Alicia, Maite e Julio si recheranno nella dimora di Bazan per cercare una prova, anche la più piccola, che possa incastrarlo.

L’esecuzione, invece, è il titolo di questo secondo episodio. E, come si capisce chiaramente, prevede l’esecuzione di morte di Andres. Il giovane si è dichiarato colpevole dell’omicidio di Belen ed adesso è pronto a morire. Un grosso shock per tutti, quindi! Infine, Diego scopre la relazione clandestina di sua moglie con Julio e vorrà seriamente incastrarla.

Insomma, mai come stavolta accadrà davvero di tutto. La seguirete?