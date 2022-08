Beautiful anticipazioni, colpo di scena tra Carter e Quinn: accadrà quello che nessuno immagina tra i due amanti.

Sono i grandi protagonisti delle ultime settimane di Beautiful. Parliamo proprio di Quinn Fuller e Carter Walton, che si sono lasciati andare alla passione, trascorrendo più di una notte insieme.

Tutto bellissimo, se non fosse che lei è sposata con Eric Forrester, datore di lavoro e grande amico di Carter, come tutti i Forrester. Senza dimenticare Zoe, la cui relazione con Carter era terminata da pochi giorni. Cosa accadrà adesso? Al momento, i due hanno deciso di lasciarsi alla spalle quanto successo e di non rivelarlo a nessuno. Peccato, però, che Paris abbia già scoperto tutto: lo rivelerà alla sorella Paris? Se siete curiosi di scoprire tutto quello che accadrà a questa coppia clandestina, siete nel posto giusto!

Beautiful anticipazioni, è davvero finita tra Quinn e Carter?

Una coppia clandestina, un amore impossibile, ma amatissimo dai fan. I telespettatori americani sono pazzi dei ‘Quarter’, sarà lo stesso per quelli del nostro Paese? Al momento, nelle puntate italiane, Quinn e Carter hanno deciso di mettere fine al loro breve ma intenso flirt e di recuperare le rispettive relazioni, con Eric e con Zoe. La verità, però, verrà presto a galla.

Dopo Zoe, anche Brooke scoprirà tutto e la moglie di Ridge non terrà la bocca chiusa. La bomba esploderà e accadrà davvero di tutto. Eric scaccerà inizialmente Quinn, ma, alla fina, tra i due tornerà il sereno. Cosa ne sarà di Carter? Accadrà l’impensabile. Dopo la scoperta della storia con Quinn, Zoe deciderà di lasciare l’avvocato e lasciare la città per sempre ( l’attrice lascia la soap). Nel cuore di Carter, così, ci finirà proprio la sorella di Zoe, Paris! I due inizieranno una relazione molto intensa, che sfocerà in una proposta di matrimonio. Ma non è finita qui..

Dall’altro lato, Quinn ed Eric avranno nuovi problemi e, stavolta, per colpa dei patriarca dei Forrester. Dopo la Fuller, infatti, Sarà Eric a tradire Quinn e non con una donna qualsiasi ma con una sua vecchia fiamma, Donna Logan! Quando Quinn lo scoprirà capirà di non voler perdere l’occasione di stare con l’unico uomo che ama davvero, ovvero Carter. Sarà a questo punto che la Fuller deciderà di fare una corsa contro il tempo per interrompere le nozze tra Carter e Paris! Si, perché nel frattempo l’affascinante avvocato sta per convolare a nozze con la stilista.

La Fuller riuscirà a raggiungere il luogo della cerimonia prima del sì degli sposi. Quale sarà la scelta di Carter? Sposerà Paris o capirà anche lui di essere ancora legato a Quinn? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.