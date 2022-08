Belen Rodriguez, una notizia stupenda: era proprio quello che aspettava?

Belen Rodriguez, una notizia incredibile, anzi davvero stupenda per l’amatissima showgirl: era proprio quello che forse stava aspettando?

Si gode le vacanze nella splendida villa nella quale si trova anche il suo ritrovato amore. Belen Rodriguez, insieme a Stefano De Martino ed ai piccoli Santiago e Luna Marì, si gode il meritato relax dopo un intero anno lavorativo super intenso e carico di eventi e soprattutto di emozioni!

La stagione televisiva 21/22 ha visto una meravigliosa Belen Rodriguez guadagnarsi un successo davvero clamoroso. D’altronde, l’indiscutibile bellezza della showgirl ed il suo talento dinanzi la telecamera, le hanno aperto le porte del successo. E la stessa le ha attraversate senza alcun timore. Se c’è qualcuno che ha puntato in alto, beh questa è proprio Belen. In queste settimane, la splendida Belen Rodriguez si è dedicata alla sua famiglia, all’amore ritrovato e sì anche agli impegni lavorativi. Prima di spostarsi nella magnifica villa in cui adesso si concede il meritato relax, l’abbiamo vista infatti sfoggiare i look più belli nelle Instagram Stories intenta a registrare le puntate della nuova edizione di Tu sì que Vales che vedremo andare in onda il prossimo autunno. Quello che sta per arrivare potrebbe essere infatti un autunno particolarmente florido per la nostra Belen. Alcune indiscrezioni vedrebbero forse la showgirl coinvolta in un nuovo progetto. Ma di cosa si tratta?

Belen Rodriguez, notizia stupenda per la showgirl

Il 2022 ha regalato a Belen Rodriguez la conduzione de Le Iene. Ma quali novità ci saranno da aspettarsi nella stagione televisiva 22/23? Ebbene, il prossimo autunno potremmo vedere la stupenda Belen Rodriguez non solo a Tu Sì Que Vales. Il motivo?

Alcune indiscrezioni, riportate in particolare dal settimanale Nuovo, parlerebbero di Belen Rodriguez come una delle conduttrici de La Talpa. Il reality show che fece il suo esordio in onda su Canale 5 nel 2008 e che aveva visto alla conduzione Paola Perego. Per il ritorno su questi schermi, è stato poi chiesto a Maria De Filippi di trovare un nuovo volto da porre al timone della conduzione del reality. Tra i diversi nomi posti sul tavoli, oltre quello di Silvia Toffanin sarebbe stato fatto anche quello di Belen Rodriguez.

Tuttavia, al momento si tratta di piccole indiscrezioni. Per avere piena certezza e conoscere il volto della conduttrice che sarà al timone della conduzione de La Talpa dovremo attendere ancora un po’. Sarebbero di fatti circa 5 i volti ai quali si sarebbe pensato per la conduzione, tra questi oltre Silvia Toffanin e Belen Rodriguez, si sarebbe pensato anche a Simona Ventura, Anna Tatangelo e Stefania Orlando. Chi si aggiudicherà il ruolo di conduttrice? Sicuramente per Belen Rodriguez sarebbe una notizia davvero splendida. Diventare la nuova conduttrice de La Talpa sarebbe un altro grande successo! E voi cosa ne pensate?