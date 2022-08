La sua compagna l’ha lasciato e lui vive “con 1100 euro di pensione”: la confessione dell’attore

Nella sua recentissima intervista, l’attore ha rivelato che è stato lasciato dalla sua compagna e che vive con 1100 euro di pensione.

Se Sabrina Ferilli si sta godendo un’estate top – e questa sua ultima foto social ce ne da la conferma – non si può dire lo stesso dell’amato attore. A Il corriere della sera, l’apprezzato interprete italiano ha raccontato cosa gli è successo in questi ultimi mesi: è stato lasciato dalla sua compagna!

Un’intervista a 360 gradi, quella a cui si è lasciata andare l’amato attore a Il Corriere della sera – proprio come quella di Flavia Pennetta al medesimo giornale. Giunto all’età di 81 anni e con un curriculum ricco di esperienze lavorative piuttosto impressionanti, l’amato interprete non ha potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti della sua vita e carriera. Ad oggi, vive con 1100 euro di pensione e si nutre principalmente di questo, ma non ha affatto nascosto di aver preso parte ad un famoso programma tv proprio per aumentare il suo status economico. “Sono un un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga”, ha raccontato.

È proprio alle pagine de Il Corriere della sera, però, che ha raccontato del suo attuale status sentimentale. Sembrerebbe, infatti, che l’attore sia stato lasciato dalla sua compagna. Scopriamo insieme, però, cos’è successo e di chi si tratta.

Lasciato dalla compagna per un altro: cos’è successo al famoso attore

Un’amarissima confessione, quella a cui si è lasciato andare l’amato attore nel corso della sua intervista a Il corriere della sera. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’interprete di tantissimi film di successo sia ritornato single dopo aver avuto una relazione con una ragazza più giovane di lei. Non abbiamo moltissime informazioni sulla durata della storia d’amore, ma sembrerebbe che la donna abbia deciso di mollarlo per un ragazzo più giovane di lui. “È ritornato col suo ex”, ha spiegato.

Il protagonista di questo nostro articolo è proprio Fabio Testi. È l’amato attore italiano ad aver raccontato questa ‘delusione’ d’amore. E di non aver negato di avere già una donna con cui si vede da un po’ e con la quale ha un’amicizia affettuosa che va avanti da diverso tempo.

Le parole sul GF Vip

In tantissimi ricorderanno la partecipazione di Fabio Testi al GF Vip. Divenuto concorrente del reality nel corso dell’edizione vinta da Paola Di Benedetto, l’attore ha raccontato di aver preso parte al famoso programma di Canale 5 per soldi. “La produzione mi ha pagato bene e l’ho fatto”, ha detto. Ad oggi, come dicevamo poco fa, vive con 1100 euro di pensione, ma lavorerebbe gratis solo per un bel film.

Cosa ne pensate?