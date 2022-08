Costanza Caracciolo osa con la nuova manicure: avete visto lo smalto scelto?

Avete visto la nuova manicure di Costanza Caracciolo? Ha mostrato lo smalto scelto e questa volta ha deciso di osare.

Costanza Caracciolo era giovanissima quando ha esordito in televisione, partecipò al programma Veline nella categoria bionde e vinse in finalissima. Insieme a Federica Nargi entrò così a far parte della squadra di Striscia la notizia.

Hanno vestito il ruolo di veline per 4 edizioni consecutive e sempre insieme le abbiamo viste in qualità di concorrenti a Pechino Express proprio sotto il nome di Veline. Costanza ha conosciuto un grande successo ed oggi è molto amata. Lavora tanto anche con i social. La showgirl ha creato il sito Coistel Beauty dove è possibile acquistare prodotti per la cura dei capelli ma sembrerebbe che stiano per arrivare tante altre belle novità. In questi giorni è al mare, come lo sappiamo? Ha pubblicato tantissimi scatti mentre si trova in vacanza.

Costanza ha sfoggiato degli abiti bellissimi ma anche i costumi non passano inosservati. Per esempio qualche giorno fa ha indossato un abito corto bianco e ci ha abbinato una borsetta più sul beige e dei sandali dello stesso colore. Per l’acconciatura ha optato per una treccia che scende in avanti: che dire, è bellissima come sempre! Costanza è al mare ma non rinuncia a mostrare la quotidianità ai suoi follower e in alcune recenti storie instagram ha fatto vedere la nuova manicure: è molto semplice ma a quanto pare non è un colore che utilizza molto, quindi questa volta ha osato.

Costanza Caracciolo, la nuova manicure: questa volta ha deciso di osare con il colore dello smalto

Costanza Caracciolo è seguitissima sui social, sono oltre 1 milione coloro che la seguono e avendo un numero così alto di follower tutto quello che condivide non passa mai inosservato. E’ molto attiva, sul suo canale instagram mostra alcuni momenti quotidiani e fa sapere anche dei progetti in ballo.

Per esempio non tutti sanno che ha creato il sito Coistel Beauty dove possiamo trovare prodotti per la cura dei capelli. E’ lei stessa a mostrane attraverso le immagini e le storie l’efficacia. Adesso è in vacanza e si sta godendo questi giorni insieme alla sua famiglia. Qualche giorno fa ha mostrato uno scatto al naturale lasciando tutti senza parole per la sua bellezza, semplice e caratteristica. Interagendo sempre sui social con i follower ha mostrato anche la sua nuova manicure. Questa volta, come lei fa sapere nelle ig instagram, ha deciso di osare.

Ecco lo smalto per le unghie! La showgirl ha osato con un rosso acceso, un colore molto utilizzato dobbiamo dire ma come spiega, solitamente usa per tutto l’anno un colore neutro che sta bene su tutto. Quindi, scegliere il rosso per le unghie per lei vuol dire osare. Il colore è molto bello ed è luminosissimo.