Elisabetta Gregoraci, flirt con un volto noto? Si tratterebbe proprio di lui

Sembrerebbe proprio che Elisabetta Gregoraci abbia un flirt con un volto per nulla sconosciuto: si tratterebbe proprio di lui.

Sembrerebbe che questa sia un’estate piena d’amore per alcuni dei nostri adoratissimi Vip. Non solo Belen e Stefano De Martino continuano a godersi la loro prima vacanza insieme dopo il tanto atteso ritorno di fiamma nella loro villa, ma anche Elisabetta Gregoraci – stando a quanto si apprende da Di Più Tv – sembrerebbe avere un nuovo flirt. Non si hanno conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma il ‘famoso’ settimanale ne è certo!

Soltanto recentemente, nel corso di una sua intervista a Grazia, Elisabetta Gregoraci ha svelato il motivo per cui è ancora single dopo la fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, ma adesso sembrerebbe che abbia un flirt. Come dicevamo, non c’è stata ancora alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Stando a Di Più Tv, però, l’amatissima conduttrice calabrese sembrerebbe che abbia nuovamente il cuore impegnato. Sapete chi sarebbe il ‘fortunato’? Secondo il settimanale, si tratterebbe di un volto per nulla sconosciuto al mondo dello spettacolo e, soprattutto, ex compagno di famosissime conduttrici e showgirl nostrane. Curiosi di saperne di più? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere nel minimo dettaglio.

Chi sarebbe il nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci?

Sembrerebbe proprio che sia tempo di nuovi amori per Elisabetta Gregoraci. O, perlomeno, è proprio quello che lascia chiaramente intendere il settimanale Di Più Tv. Stando a quanto si apprende dal noto settimanale, sembrerebbe che la conduttrice calabrese e il suo nuovo flirt si siano conosciuti durante un evento e che abbiano trascorso un po’ di tempo insieme al Twiga dei Forte dei Marmi. Al momento, ovviamente, non si tratta di una vera e propria storia d’amore – d’altra parte, nessuno dei due diretti interessati si è espresso in merito – ma di una conoscenza piuttosto piacevole. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Come dicevamo poco fa, il ‘fortunato’ non sarebbe affatto un volto nuovo, ma più che conosciuto.

Resistere al fascino di Elisabetta Gregoraci è davvero impossibile! A darcene ragione, da quanto si apprende dal settimanale Di Più Tv, sembrerebbe essere anche il buon Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise. I due si sarebbero conosciuti durante un evento ed avrebbero trascorso del tempo insieme.

Chi è Giulio Fratini?

Il suo nome non vi risulta affatto sconosciuto, vero? Come darvi torto! Oltre ad avere avuto una relazione con Raffaella Fico e Roberta Morise, il giovane Fratini è noto per la sua attività imprenditoriale. Oltre al suo marchio d’abbigliamento, ma è anche impegnato in tantissimi altri settori. A partire, quindi, dalla bioenergetica fino agli alberghi.

Se son rose, fioriranno, no?