Emma Marrone ha mostrato a tutti la sua nuova casa: da restare incantati

Emma Marrone ha una nuova casa e non ha potuto fare a meno di mostrarla a tutti: ne resterete davvero incantati, guardate qui.

Vi è mai capitato di dire ‘anno nuovo, vita nuova’? Tantissime volte, ne siamo certi! Anche Emma Marrone l’ha detto, ma in tutt’altro senso. Diversi giorni fa, attraverso una serie di IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la cantante salentina ha fatto sapere ai suoi sostenitori di essersi trasferita in una nuova casa. L’avete vista anche voi? Da restarne incantati!

Se sono tantissime le influencer che si dilettano a condividere ogni cosa col loro pubblico, anche Emma Marrone non è affatto da meno. Attrice, cantante ed apprezzato volto tv, la bella salentina vanta di un successo impressionante anche sul suo canale social ufficiale. Tra scatti in costume, in compagnia della sua mamma o di suo fratello e molto altro ancora, non si può affatto dire che all’ex vincitrice di Amici non piaccia interagire coi suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di una sua nuova ‘conquista’: ha cambiato casa! Non sappiamo se sia ancora a Milano, ma vi assicuriamo che la dimora della Marrone è davvero da sogno. Certo, al momento deve ancora essere ultimata e ridefinita, ma quei pochi dettagli che sono stati resi noti, ci fanno chiaramente comprendere che sarà una cosa da sogno. Pronti a vederli anche voi?

La nuova casa di Emma Marrone è da sogno: guardate qui, pazzesca!

A differenza della casa di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la nuova di Emma Marrone è decisamente all’inizio. Se si pensa, però, che siamo ancora in piena estate, si può chiaramente comprendere perché la dimora della cantante ancora deve essere ultimata. Nonostante questo, però, l’ex vincitrice di Amici non ha potuto fare a meno di condividerne qualche suo dettaglio sui social, lasciando tutti senza parole per la scelta dell’arredamento. Si tratta di uno stile molto semplice con colori decisamente tenui e chiari, che rispecchiano chiaramente lo spirito della cantante. Siete curiosi di saperne di più? Partiamo immediatamente col soggiorno:

Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, questa stanza della casa – che poi sarebbe quella in cui si trascorre maggior parte della giornata – è piuttosto ampia ed è provvista di una finestra piuttosto grande. Il che, quindi, fa chiaramente comprendere di quanto la stanza si anche ben luminosa. Quello che non si può fare a meno di notare, inoltre, è il tavolo posizionato al centro, le pareti chiarissime, il parquet e un grosso lampadario.

Come avrà scelto di arredare, infine, la stanza da letto? Non ci sono molto immagini di questa zona della casa. Emma Marrone, però, ne ha fotografato una parte da lontano. Anche in questo caso, si vede che la cantante ha scelto dei colori tenui, ma a rendere ancora più unica e super rilassante l’atmosfera è il disegno che la bella salentina ha scelto di applicare sulla parete.

Non vediamo l’ora di vederla ultimata, voi?