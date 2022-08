Ilary Blasi, con chi era in vacanza in montagna: finalmente si sa tutto

Ilary Blasi, con chi era in vacanza in montagna: la conduttrice lo ha mostrato a tutti.

Da settimane non si parla d’altro, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Dopo 17 anni insieme e 3 figli la coppia ha deciso di separarsi. Il loro amore ci ha fatto sognare fin dall’esordio, sembravano destinati a stare insieme ma il per sempre non è per tutti.

La conduttrice de L’Isola dei famosi ha dato per prima l’annuncio seguito subito dopo dalle parole di Totti. Poi è volata in Tanzania, lontana dal gossip e dalle notizie che, ancora oggi, a distanza di settimane, si fanno sempre più insistenti. Il ritorno è stato segnato da alcuni giorni passati a Sabaudia per poi spostarsi a Cortina. Le prime immagini dell’ex capitano della Roma invece lo vedevano giocare a Padel.

Ed è proprio lì, come ha raccontato il settimanale Chi, che Totti avrebbe incontrato la ormai famosa Noemi Bocchi. Sarebbe questo il motivo che avrebbe portato alla rottura tra la coppia, Francesco avrebbe un’altra donna nella sua vita. Più volte, lo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini lo ha fotografato con questa donna ma nessuna conferma o smentita è arrivata. Ilary invece sembrerebbe non voler ritornare a Roma e si sta spostando spesso. In questi ultimi giorni, tramite il suo profilo instagram, l’abbiamo vista a Cortina tra le impetuose e bellissime montagne. Ma con chi era la conduttrice? E’ stata proprio lei a mostrarlo attraverso alcune storie social.

Ilary Blasi dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti è volata in Tanzania. Lì ha trascorso qualche giorno di vacanza, lontana dal gossip e dalle tante notizie che sono circolate.

In questi giorni sono uscite tantissime notizie, in particolare sulla presunta nuova relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Il settimanale Chi ha svelato dettagli scottanti su come Ilary avrebbe scoperto tutto. Dopo alcuni iniziali dubbi la conduttrice avrebbe chiamato un investigatore privato per averne la certezza. Tutto sarebbe partito quando all’inizio del 2022 uscì la notizia della crisi e della presunta fiamma di Totti, notizia poi smentita allora dalla stessa conduttrice. Adesso però sembrerebbe che tutto sia vero, almeno da quanto possiamo vedere dalle foto riportate da Chi. Ilary in queste settimane si è sposata molto, prima in Tanzania poi a Sabaudia e in questi ultimi giorni era a Cortina. Tramite le sue storie instagram ha mostrato con chi ha trascorso le vacanze in montagna.

Ha pubblicato una serie di ig in cui si mostra da sola con dietro un paesaggio meraviglioso e c’è anche uno scatto in cui è fotografata con alcuni amici mentre si trova ad un tavolo. A quanto pare la conduttrice ha trascorso un paio di giorni in amicizia.