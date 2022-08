La dottoressa Pimple Popper, Angela non si trattiene e scoppia in lacrime: dramma dolorosissimo!

Dinanzi a La dottoressa Pimple Popper Angela non è riuscita affatto a trattenersi ed è scoppiata in lacrime: dramma dolorosissimo.

Ci è capitato tante volte di parlarvi di persone che decidono di rivolgersi alla famosa dottoressa Pimple Popper per risolvere una volta per tutte il problema alla pelle che rendeva impossibile la loro vita. Proprio recentemente, ad esempio, ci è capitato di parlarvi della storia di Robert e di tutto quello che ha dovuto fare per sbarazzarsi completamente dei suoi cheloidi. La storia che vi raccontiamo ora ha come protagonista Angela.

La dolcissima sessantatreenne ha deciso di chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper per via delle sue quattro escrescenze cresciutele dietro la testa. Non sappiamo da quanto tempo le avesse, ma quello che conta sapere è che Angela conduceva una vita totalmente diversa rispetto a quella che faceva prima che le spuntassero le protuberanze. Da sempre amante della sua famiglia, la donna era completamente cambiata. E quando era in compagnia della sua famiglia, era solita isolarsi dal resto del gruppo per evitare di sentirsi in imbarazzo dinanzi ai suoi figli e ai suoi nipoti. Una situazione, quindi, piuttosto delicata a cui ha scelto di porre fine chiedendo aiuto alla dottoressa Lee. Scopriamo insieme cos’è successo in clinica.

Angela scoppia in lacrime a La dottoressa Pimple Popper: dramma impensabile!

Così come Amy, anche Angela ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple popper per via delle sue escrescenze sulla testa. Ne erano esattamente quattro – nemmeno tante, quindi – eppure l’imbarazzo che la donna provava per via di queste protuberanze era ugualmente enorme. Perché, però, non ha scelto di farsi aiutare prima? In realtà, l’aveva già fatto, ma la sua dottoressa di famiglia le aveva detto che non si trattava di nulla di grave e lei ha lasciato perdere. Quando, però, Angela si è reso conta del forte impatto che queste avevano sulla sua vita, ha scelto di farsi seriamente aiutare.

Appena vista la dottoressa Lee e saputo che le escrescenze potevano essere rimosse, Angela non si è affatto trattenuta ed è scoppiata a piangere. Una reazione del tutto spontanea, che fa chiaramente comprendere quanto il suo status mentale fosse totalmente condizionato da queste escrescenze. Si trattava di cisti pilari e, quindi, nulla di ‘compromettente’. Tanto è vero che la dottoressa ha immediatamente provveduto ad eliminarle senza alcun tipo di problema. Curiosi di vedere anche voi il risultato ottenuto? Guardate un po’ qui:

Davvero strabiliante, non credete? Anche la stessa Angela è rimasta completamente senza parole per il risultato ottenuto. E, a distanza di ben due mesi dall’operazione, si è detta finalmente felice di godersi la vita insieme ai suoi figli e nipoti.