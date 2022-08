“Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”: Maria De Filippi, cos’è successo

“Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in Tv”: la rivelazione della conduttrice Maria De Filippi, cosa è successo? Scopriamolo

Se pensiamo ad una delle conduttrici televisive più amate, sicuramente la prima a balzare nella nostra mente è proprio lei, Maria De Filippi. Da quando ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, ha conquistato milioni di telespettatori che non perdono una puntata dei diversi programmi che l’hanno vista al timone della conduzione.

Sono questi giorni di relax per gli amatissimi personaggi dello spettacolo, ma mancano ormai poche settimane al rientro ed al ritorno sul piccolo schermo. A partire dalla seconda settimana di Settembre 2022, Maria De Filippi tornerà sui nostri schermi dapprima con Uomini e Donne. Nel frattempo, in questi mesi non si sono certamente arrestate le audizioni per la nuova edizione del talent più amato, Amici.

Raggiunta e intervistata dal Magazine Oggi: confidenze e segreti, la conduttrice tv si è raccontata, svelando un doloroso retroscena e raccontando un episodio che l’ha lasciata letteralmente senza parole. “Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in Tv“, ha raccontato. Ma scopriamo cosa è successo.

Maria De Filippi: “Mi sono infuriata come non mai”, cosa ha fatto arrabbiare la conduttrice tv

A ridosso della stagione estiva sono ricominciate le audizioni e le registrazioni dell’attesissimo programma prossimo ad andare in onda nella stagione televisiva 22/23. Con il ritorno di Tu Sì Que Vales sui nostri schermi, Maria De Filippi e tutta la troupe al suo fianco, è impegnata nelle registrazioni del seguitissimo show.

Al Magazine Oggi, la conduttrice si è raccontata. I temi affrontati durante l’intervista sono stati diversi. Si è parlato del dolore per la scomparsa dei suoi genitori, del legame con Maurizio Costanzo ed ha poi raccontato un episodio che sembra proprio averla mandata su tutte le furie. Episodio che tra l’altro vedremo andare in onda nelle nuove puntate dello show nel prossimo autunno, come la stessa ha precisato.

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri, voleva mostrarli in Tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro. Ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv“, ha raccontato la conduttrice televisiva ai microfoni del Magazine.

Poco dopo però, svanito il momento di rabbia la conduttrice è ritornata in sé e quasi si è pentita e sentita in colpa per aver reagito in malo modo. “Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda“, ha detto Maria De Filippi.