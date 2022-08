Rai, cambia tutto: mai successo nulla del genere prima d’ora; la clamorosa novità è appena stata annunciata.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. Come ogni anno, dopo il consueto stop estivo, torneranno in onda le principali trasmissioni tv, a partire da settembre.

Una stagione che si preannuncia ricca di sorprese: tanti graditi ritorni, ma anche altrettante novità nei palinsesti delle principali reti. E, a proposito di reti, c’è un’importante novità che riguarda casa Rai: qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, scopriamo di cosa si tratta.

Cambia tutto in casa Rai: novità assoluta, di cosa si tratta

Accordo pluriennale tra Rai e Sky: da questo momento, Ray Play sarà disponibile anche su Sky Q. È questa la grande novità di cui i telespettatori potranno godere, annunciata con grande entusiasmo da entrambe le parti.

Cosa cambia? A partite da giovedì 11 agosto 2022, gli abbonati Sky dotati di Sky Q, sia via satellite che via internet, possono usufruire dell’ app Rai Play, accedendo dalla sezione dedicata alle App o richiamarla attraverso il controllo vocale, con il comando “Apri Rai Play”. Un’opportunità unica per gli abbonato Sky, che avranno a disposizione un vastissimo catalogo, come ha sottolineato Andrea Duilio, Amministratore Delagato di Sky Italia. “Sono molto soddisfatto di questo rapporto di collaborazione con un partner di eccellenza come Rai. Il ricchissimo catalogo di contenuti on demand in streaming di Rai sarà così facilmente accessibile ai nostri abbonati Sky Q, e questo rafforza inoltre la nostra strategia di aggregazione dei migliori contenuti”, ha dichiarato. Un altro importante accordo per Sky, dopo quello siglato di recente con Dazn, che permetterà agli abbonati Sky Q di seguire tutte le partire del campionato di Serie A.

Anche l’Amministratore Delegato di Rai Spa, Carlo Fuortes, ha commentato con soddisfazione il nuovo accordo con Sky, sottolineando come, attraverso esso, le trasmissioni Rai saranno raggiunte da un numero maggiore di utenti. “Questo accordo ribadisce il pieno impegno della Rai ad attuare il Contratto di Servizio, garantendo l’universalità del servizio pubblico attraverso l’accessibilità della propria offerta sulle diverse piattaforme televisive, in linea con l’evoluzione del mercato e con l’innovazione tecnologica”, ha dichiarato.

Per i telespettatori Rai che vogliono usufruire della piattaforma Rai Play non cambia assolutamente nulla: potranno seguire i contenuti online on demand quando vogliono. Ma quando iniziano i principali programmi Rai?

Vi sveliamo qualche data! L’amatissimo programma di Carlo Conti Tale e Quale Show ripartirà su Rai Uno dal 30 settembre; Mara Venier tornerà con la sua Domenica In dall’11 settembre, mentre pare che bisognerà attendere ottobre per vedere i nuovi vip scendere in pista a Ballando con le stelle. Milly Carlucci tornerà al timone dello show del sabato sera dall’8 ottobre. Noi non vediamo l’ora, e voi?