“Ho subito tante umiliazioni”: il famoso personaggio racconta tutto

“Ho subito tante umiliazioni”: l’amatissimo personaggio ha raccontato tutto in una lunga intervista.

In vista del suo arrivo in un nuovo programma nel ruolo di conduttore il famoso personaggio ha rilasciato un’intervista al Settimanale Oggi in cui ha raccontato alcuni aneddoti mai svelati prima. Per anni, come spiega, il suo personaggio è stato considerato scomodo, troppo avanti con i tempi e per questo ha subito tante umiliazioni.

“A causa di questa mia diversità ho subito tante umiliazioni”, ha raccontato svelando anche quando anni fa in una puntata di Domenica In si presentò con una camicia sgargiante e lo mandarono a cambiare: “Fu uno choc terribile”, dice. L’amatissimo artista da quando ha esordito in televisione e nel mondo della musica ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Racconta che avevano paura di lui ma sapeva che prima o poi quelle porte si sarebbero spalancate.

C’è chi l’ha spinto, per esempio a cambiare la camicia, e chi invece l’ha aiutato ad emergere e farsi conoscere così com’è, senza subire cambiamenti nel suo essere.

Il famoso personaggio racconta tutto per la prima volta: “Ho subito tante umiliazioni”

Ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi delle tante umiliazioni subite negli anni di carriera, in particolare facendo riferimento al suo ingresso nel mondo della televisione e dello spettacolo. Spiega che avevano paura di lui ma sapeva che prima o poi le porte si sarebbero spalancate.

Vestiva con abiti sgargianti e colorati, una massa di capelli incredibile, zeppe ai piedi e trucco alla David Bowie ed è per questo il suo personaggio per molto tempo è stato considerato scomodo. Cristiano Malgioglio in vista del programma che lo vedrà al timone, Mi casa es tu casa, format che andrà in onda a dicembre su rai 3, versione rivisitata di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà, si è raccontato in una lunga intervista, svelando fatti inediti.

Cristiano ha rivelato di aver subito tante umiliazioni a causa della sua diversità, ha raccontato anche un episodio accaduto a Domenica in: “Una volta dovevo partecipare a Domenica In e arrivai con una camicia colorata che mi aveva regalato la cantante Asha Puthli. Corrado non appena mi vide mi mandò a cambiare. Fu uno choc terribile“.

Nel corso della sua carriera le umiliazioni sono state tante ma c’è stato anche chi l’ha aiutato ad emergere e farsi conoscere così com’è. Infatti ha svelato di dover ringraziare Massimo Giletti che l’ha voluto a Casa rai 1, a Carlo Conti per i Raccomandati e a Piero Chiambretti che lo ha invitato nei suoi programmi facendogli fare quello che voleva, anche la sirena con tanto di coda, specifica. Oggi Malgioglio è amatissimo e presto, a dicembre 2022 lo vedremo su Rai 3 alla conduzione del nuovo programma, Mi casa es tu casa.