Totalmente diverso dai tempi di Masterchef: oggi stenterete a credere che sia lui

Oggi è totalmente diverso dai tempi della sua partecipazione a Masterchef: guardate questa foto, stenterete a credere che sia lui.

È stato uno dei principali protagonisti della seconda edizione di Masterchef, lo ricordate? Subito nel ‘mirino’ dei tre giudici, che non hanno mai perso occasione di poter apprezzare i suoi piatti e la sua creatività, l’aspirante chef è riuscito a raggiungere un ottimo traguardo e a conquistare tutti.

A differenza della giovanissima Regina o dell’affascinante Giorgio, Andrea Marconetti è stato tra coloro che riuscito ad andare fino in fondo al suo percorso nelle cucine di Masterchef, riuscendo a conquistare il terzo posto. I suoi piatti hanno messo d’accordo tutti sin da subito e il suo talento – seppure non sia stato premiato – non è assolutamente passato inosservato. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Ai tempi della sua partecipazione al famoso talent, il buon Marconetti svolgeva la professione di programmatore informatico, ma adesso com’è cambiata la sua vita? L’abbiamo rintracciato su Instagram ed abbiamo scoperto tutto quello che occorre sapere sul suo conto. Fate molta attenzione, però: ad essere cambiata non è stata solo la sua vita, ma anche il suo look. Pronti a vederlo? Vi assicuriamo che oggi è totalmente diverso rispetto ai tempi di Masterchef.

Era così tra le cucine di Masterchef, oggi è totalmente diverso: eccolo qui

Sono tantissimi i concorrenti che si sono alternati tra le cucine di Masterchef nel corso della sua seconda edizione e che hanno subito conquistato l’attenzione di tutti. Andrea Marconetti è proprio tra questi! In tantissimi hanno seguito il suo percorso ai tempi del programma e in diversi speravano che fosse proprio lui il vincitore. Alla fine, come in molto ricorderanno, non è stato affatto così, eppure il successo riscontrato dal simpaticissimo di Vimodrome è entrato nel cuore di tantissimi telespettatori. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata la sua vita? Ai tempi, come dicevamo poco fa, era un programmatore informatico, ma adesso? Sembrerebbe che la partecipazione al famoso programma di Sky, gli abbia dato una buona spinta per dire ‘addio’ alla ‘vecchia’ vita e buttarsi a capofitto in una nuova avventura: la cucina! Rintracciandolo su Instagram, infatti, abbiamo scoperto che Andrea è titolare di un ristorante in quel di Milano! Le sorprese, però, non sono affatto finite qui.

Rintracciandolo su Instagram, abbiamo scoperto come il buon Andrea sia completamente diverso dai tempi di Masterchef. Al talent lo ricordate coi capelli corti e leggermente ‘a spazzolino’? Benissimo, dimenticatelo! Ad oggi, infatti, il simpaticissimo Marconetti sfoggia un look completamente differente. Guardate coi vostri stessi occhi:

Con barba e lunghi capelli, Andrea è decisamente diverso rispetto a 10 anni fa – proprio come un altro concorrente di Masterchef della terza edizione. Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuto?