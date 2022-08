Vianey ed Allen sono ancora una coppia dopo Vite al Limite? Notizia shock

Era la coppia da 600 kg di Vite al Limite, ma oggi Vianey ed Allen stanno ancora insieme? Spunta una notizia shock sul loro conto.

Tutti gli appassionati di Vite al Limite non possono fare affatto a meno di ricordare la storia di Vianey ed Allen, raccontata nel corso della settima stagione del docu-reality. Soprannominata la coppia dai 600 kg, la coppia di coniugi aveva un disperato bisogno di aiuto. Cosa è successo dopo il programma? E, soprattutto, oggi a distanza di anni sono ancora una coppia?

La ‘particolarità’ di Vite al Limite è proprio questa: il percorso di dimagrimento può anche essere affrontato in coppia! Che siano fratelli o fidanzati – come Lee e Rena – c’è chi sceglie di prendere parte al famoso programma di Real Time con qualcuno di molto vicino. I protagonisti di questo nostro articolo, ad esempio, erano sposati da diversi anni e condividevano da troppo tempo l’ossessione per il cibo. Vianey, infatti, aveva solo 35 anni, ma pesava già 269 kg. Allen, invece, ne aveva ben 16 in più di anni ed arrivava a pesare quasi 300 kg. Una situazione decisamente complicatissima, da come si può chiaramente comprendere, e che ha spinto entrambi a chiedere aiuto al chirurgo. Cos’è successo? Scopriamolo!

Vite al Limite, Vianey ed Allen sono ancora una coppia?

La loro storia ha affascinato tutto il pubblico di Vite al Limite, ma che fine hanno fatto oggi Vianey ed Allen dopo il programma di Real Time? Così come Lee e Rena, anche la coppia da quasi 600 kg continuano a stare insieme? Siamo riusciti a rintracciarli su Facebook e con grande stupore abbiamo scoperto che sono ancora una coppia e che continuano ad amarsi alla follia. Nel maggio scorso, pensate, hanno festeggiati anche i 13 anni di matrimonio. Davvero fantastico, non trovate?

Così come le più grandi storie d’amore, quindi, anche quella di Vianey ed Allen continua ad essere bellissima. I due, infatti, ancora adesso si amano alla follia e continuano a condividere i momenti più belli della loro vita.

Come sono diventati oggi?

A quanto pare, quindi, Vianey ed Allen continuano ad essere una coppia dopo Vite al Limite. La notizia shock, però, non è affatto questo, ma un’altra: la loro trasformazione! Siamo riusciti a rintracciare i due piccioncini su Facebook e siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo visto il loro cambiamento. Già ai tempi di Vite al Limite, Vianey ed Allen erano dimagriti tantissimo, ma ad oggi sono davvero irriconoscibili. Vianey, infatti, aveva perso ben 102 kg. Il suo compagno, invece, 124 kg. Come sono diventati oggi? Non abbiamo notizia sui chili persi in totale, ma la trasformazione è visibile ad occhio nudo. Guardate qui:

Sono irriconoscibili, non credete?