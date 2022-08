Alessandra Mastronardi, che lavoro fa il suo nuovo fidanzato?

Chiusa la storia con Ross McCall, Alessandra Mastronardi è stata beccata più volte col suo nuovo fidanzato: sapete che lavoro fa lui?

Se la carriera di attrice ha regalato ad Alessandra Mastronardi tante soddisfazioni rendendola uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, nella sua vita privata non sono mancate le delusioni. Diversi gli amori finiti male per l’ex star de I Cesaroni che oggi vive a Londra, dove si era trasferita anni fa per seguire il suo fidanzato di allora.

La talentuosa 36enne originaria di Napoli ha avuto in passato relazioni con colleghi famosi tra cui Vinicio Marchioni e Marco Foschi, con i quali ha condiviso il set di film e serie tv. Poi nella sua vita arrivò l’attore inglese Liam McMahon e per lui decise appunto di andare a vivere nella Capitale britannica. Dopo sei anni però, i due si lasciarono e la Mastronardi voltò pagina con Ross McCall. Una storia durata quattro anni e che sembrava procedere nel migliore dei modi, tanto che nel 2021 ci fu addirittura la proposta di matrimonio.

Poi, in maniera del tutto improvvisa, i sospetti su un allontanamento tra i due si sono fatti sempre più insistenti fino alla conferma della rottura, arrivata tramite le foto dei paparazzi che immortalano Alessandra in compagnia della sua nuova fiamma. Dopo essere stati beccati insieme già lo scorso aprile, ora sono stati fotografati nuovamente da Diva e Donna. Cerchiamo di capire allora chi è lui e che lavoro fa.

Alessandra Mastronardi, chi è il suo nuovo fidanzato e di cosa si occupa

Non si è mai saputo con certezza quali siano stati i motivi che hanno portato alla fine della storia con McCall ed nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni al riguardo. Attualmente la bella interprete della fiction su Carla Fracci si trova in Italia e non si sa se deciderà di tornare a vivere in patria ora che qui ha trovato l’amore. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera, il primo incontro sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune.

Il fortunato che ha fatto breccia nel suo cuore è Gianpaolo. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo e su di lui non si hanno molte informazioni. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato finora, il nuovo amore della Mastronardi è un dentista.

Negli scatti rubati la coppia appare sulla terrazza del Pincio in atteggiamenti romantici. E siccome “l’amore non è bello se non è litigarello”, dalle immagini sembrerebbe che tra i due ci sia stata anche un’animata discussione mentre erano a Villa Borghese ma che poi si siano riconciliati subito.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul nuovo cavaliere della Mastronardi, facciamo i nostri migliori auguri alla coppia!