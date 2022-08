L’annuncio da brividi riguarda l’ex protagonista di Amici: si è appena saputo

L’annuncio da brividi appena arrivato riguarda proprio l’ex protagonista indiscussa di Amici: non crederete mai a quello che è successo.

Se si prendono in considerazione le diverse edizioni di Amici che in tutti questi anni si sono alternati sui nostri schermi tv, non si può non fare riferimento ai numerosi talenti che sono usciti proprio dalla famosa scuola d’Italia. A partire da Emma Marrone e Alessandra Amoroso fino ad Annalisa, Elodie e tanti altri, sono tantissimi i cantanti che oggi rappresentano la musica italiana e che hanno iniziato a cavalcare proprio l’onda del successo dopo il talent di Maria De Filippi.

L’annuncio appena arrivato riguarda proprio un’ex protagonista di Amici. La sua partecipazione al talent di Maria De Filippi risale al 2015 quando – dopo aver tentato la fortuna in un altro programma televisivo – approda tra i banchi di scuola del talent e mette tutti d’accordo. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria finale e si è classificata al secondo posto, ma il successo riscontrato subito dopo il programma vale molto più di un primo posto!

È da quando è uscita dalla scuola di Amici, infatti, che la giovanissima cantante è stata la protagonista indiscussa della musica italiana. Tra veri e propri tormentoni estivi ed hits ascoltati da tutti, l’ex protagonista del talent ha cavalcato la cresta dell’onda. Avete letto cosa è stato annunciato nelle scorse ore? Un record impressionante!

Annuncio da brividi per l’ex di Amici: nessuno immaginerebbe mai!

Che la carriera dell’ex protagonista di Amici fosse ricca di successi, lo sapevamo già. Con questo annuncio da brividi, però, ne abbiamo ancora di più la conferma. Nelle scorse ore, infatti, è stato rivelato qualcosa di pazzesco e che, senza alcun dubbio, avrà reso pazza di gioia la diretta interessata. A distanza di pochissime settimane dal lancio, il suo ultimo singolo ha conquistato tutti, ottenendo il primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati. Fin qui tutto bene, potremmo dire! Quello che, però, lascia ancora di più a bocca aperta è il fatto che per la settima volta, la giovanissima cantante è riuscita ad ottenere questo risultato davvero impressionante. Sapete di che cosa e di chi parliamo? La risposta è semplicissima: ‘Tribale’ di Elodie! Siamo certi che anche voi impazzite per questo singolo e che vi accingete a cantarlo quando lo sentite suonare in radio. Ebbene. La canzone dell’estate della famosa cantante romana ha raggiunto il primo posto tra i singoli più passate dalle radio nostrane.

Sarà per il look da urlo sfoggiato nel videoclip musicale, ma anche per la sonorità della canzone e la bravura di Elodie, fatto sta che ‘Tribale’ si aggiudica il primo posto in classifica. Una grande soddisfazione per l’ex protagonista di Amici, che riesce ad affermarsi sempre di più sulla scena musicale nostrana.

Noi siamo contentissimi per questo traguardo raggiunto dalla cantante, voi?