Aspetta un figlio a 42 anni dal suo compagno: notizia dolcissima per l’attrice

Aspetta un figlio dal suo compagno a 42 anni: arriva una notizia dolcissima per l’amata attrice italiana, si tratta proprio di lei.

Non c’è età per diventare mamma! Lo sa bene l’amatissima attrice italiana che – stando agli ultimi rumors sul suo conto – sembrerebbe che stia diventando mamma per la prima volta all’età di 42 anni. Al momento, non c’è stata ancora alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, stando a Diva e Donna l’apprezzata interprete è in attesa del suo primo figlio.

Sono tantissime le indiscrezioni che hanno reso ‘bollenti’ l’estate italiana. A partire dalla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi, fino al flirt di Elisabetta Gregoraci con un volto noto, sono tantissimi i rumors che riguardano i nostri adoratissimi Vip. Tra i tanti, però, non possiamo fare a meno di riportarvi quello lanciato da Diva e Donna qualche settimana fa che vedremo un’amatissima attrice italiana in attesa del suo primo figlio a 42 anni. Curiosi di sapere di chi parliamo?

L’attrice sarebbe in attesa del suo primo figlio a 42 anni: è proprio lei

Sarebbe in attesa del suo primo figlio all’età di 42 anni. Davvero grandioso! Il condizionale, però, è d’obbligo, perché fino a questo momento l’indiscrezione non è stata né confermata e né smentita dai diretti interessati. Sapete di chi stiamo parlando? Facciamo riferimento ad un’attrice italiana di un calibro pazzesco, che proprio recentemente è stata sul piccolo schermo con una serie tv che ha messo tutti d’accordo.

In tantissimi amano Cristiana Capotondi e in altrettanto numerosi sono coloro che sono letteralmente impazziti di gioia quando hanno letto la dolce notizia. Seppure non ci sia stata ancora alcuna conferma, il pensiero che l’attrice possa diventare madre fa felici tutti i suoi ammiratori. Sarà davvero così? Al momento, non ci è dato saperlo! Fino a questo momento, né la Capotondi e né il suo compagno si sono espressi in merito. D’altra parte, però, sappiamo benissimo quanto la coppia ami preservare la propria vita privata! Qualora, però, dovesse essere davvero così, noi tutti non possiamo fare a meno di essere felici per loro.

Chi è il compagno di Cristiana Capotondi?

In attesa di avere qualche notizia in più sulla presunta gravidanza, siete curiosi di sapere chi è il compagno di Cristiana Capotondi? I due fanno coppia fissa dal 2006 e sembrerebbero essere piuttosto innamorati. Lui si chiama Andrea Pezzi ed è un famoso conduttore ed imprenditore italiano. Nato a Ravenna nel 1973, il compagno di Cristiana Capotondi si è dapprima dedicato alla radio per poi compiere il suo debutto in tv nel 1996.

Cristiana ed Andrea non sono mai convolati a nozze. Chissà, l’arrivo del loro primo figlio potrebbe far precipitare il corso degli eventi? Staremo a vedere!