Avete visto la nuova manicure di Chiara Nasti? Difficile non farci caso, la luminosità del colore è particolare.

Chiara Nasti diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato sui social insieme al suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni. Quest’ultimo nell’immagine si mostra con il pallone sotto la maglia facendo capire benissimo della dolce notizia: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”, appare a corredo.

In queste settimane l’influencer ha mostrato i passi della sua gravidanza, pubblicando man mano foto in cui si vede il pancino che cresce. Dopo averla annunciata la coppia ha fatto poi sapere del sesso del bebè e per farlo ha organizzato un magico baby shower che ha lasciato tutti senza parole: “Il giorno più bello di sempre, non si spiega l’emozione. Vorrei tornare indietro per riviverlo”. Sarà un maschietto o una femminuccia?

Chiara e Mattia diventeranno genitori di un maschio. A quanto pare questo per lei è un anno da incorniciare. Pochi giorni fa il suo fidanzato l’ha lasciata completamente sorpresa chiedendole di sposarlo. Il calciatore durante una cena le ha fatto la proposta. Dalle immagini condivise sui social l’emozione di Chiara è evidente dal suo sguardo, si abbassa e abbraccia il suo amato, dicendo sì! L’influencer è attivissima sul suo canale e ha reso partecipi coloro che la seguono di questi magici momenti. Non sono certamente gli unici che condivide, per esempio nelle ultime storie ha mostrato la nuova manicure: l’avete vista? Difficile non farci caso.

Chiara Nasti mostra a tutti la sua nuova manicure: difficile non notarla, il colore è molto luminoso

E’ un’influencer seguitissima, da quando ha cominciato a muovere i primi passi del mondo dei social e non solo, non si è più fermata. Chiara Nasti si è impegnata al massimo per arrivare dov’è oggi realizzando molti dei suoi sogni.

Quest’anno per lei è come vivere in una favola, diventerà mamma di un maschietto insieme al compagno Mattia Zaccagni e inoltre, quest’ultimo, le ha chiesto di sposarlo. Naturalmente Chiara ha detto sì! Seguita sui social da 2 milioni di follower, è molto attiva. Lavorando con il web è normale che sia così. Interagisce con coloro che la seguono mostrando la quotidianità, svelando i suoi progetti, condividendo notizie personali e professionali e immagini che lasciano a bocca aperta per la bellezza. Nelle sue ultime storie l’influencer ha mostrato la sua nuova manicure, per caso l’avete vista?

Chi ha guardato le sue ig l’avrà notata sicuramente dato che il colore scelto è sfavillante. Chiara ha optato, forse anche dopo il consiglio dei follower ai quali aveva chiesto la tonalità da scegliere, per un rosso acceso dai riflessi molto luminosi, difficile non farci caso anche da lontano. Lo smalto per le unghie è semplice ma allo stesso tempo è particolare. A voi piace?