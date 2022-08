Cosa fa nella vita la nuova ‘fiamma’ di Diletta Leotta: scopriamolo insieme

Chi è e cosa fa nella vita la nuova ‘fiamma’ di Diletta Leotta? Dopo diversi rumors, sarebbero usciti allo scoperto, cosa sappiamo

Ricomincia il campionato di calcio italiano e rivedremo sui nostri schermi per Dazn la bellissima Diletta Leotta. Il suo è uno dei volti più amati all’interno del panorama sportivo italiano. La bellissima conduttrice di origini siciliane ha conquistato un successo sempre crescente, ricordate com’era prima del successo?

Una bellezza straordinaria ed un talento che l’ha condotta alle vette del successo. Se nella sfera lavorativa si può dire che conosciamo abbastanza della bella siciliana, cosa sappiamo invece della sua vita amorosa? Fino a qualche tempo fa, il suo nome è stato associato a quello del bello e tenebroso Can Yaman. Tuttavia, dopo la fine della loro storia, i due hanno preso strade diverse. Ma oggi, nella vita di Diletta Leotta sembrerebbe esserci un’altra persona. A quanto pare, i rumors che nelle ultime settimane vedevano la splendida Diletta Leotta vicina ad un altro uomo, sarebbero veri. Scopriamo di chi si tratta e che lavoro fa la nuova ‘fiamma’ di Diletta Leotta.

Che lavoro fa la nuova ‘fiamma’ di Diletta Leotta

E’ ritornata alla sua postazione di lavoro più carica che mai, dopo un periodo fatto di vacanze e di ritrovi con gli amici più cari. Negli ultimi scatti social pubblicati da Diletta Leotta però, ce ne sarebbe uno nel quale la giovane conduttrice si troverebbe vicina ad un uomo con il quale, secondo il settimanale Chi, sarebbe stata vista diverse volte in compagnia. I paparazzi di Alfonso Signorini avrebbero di fatti visto i due insieme diverse volte, e lo scatto pubblicato da Diletta Leotta sembrerebbe confermare l’ipotesi di una storia d’amore tra i due. Sebbene stia cercando di mantenere il riserbo sulla sua vita personale, qualche idea ce la siamo fatta. Ma chi sarebbe la nuova fiamma di Diletta Leotta? E che lavoro farebbe?

Il suo nome è Giacomo Cavalli, e sarebbe la nuova fiamma di Diletta Leotta. Sebbene non sia stata proferita alcuna parola da parte di entrambi, prima gli scatti dei paparazzi del settimanale Chi e poi la foto pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo social ufficiale, farebbero pensare che tra i due ci sarebbe del tenero. Sarebbe per la coppia la prima foto pubblica, sebbene i due però nello scatto come si evince non sono da soli. Nella vacanza in terra pugliese, con la conduttrice sportiva c’era anche la cantante Elodie. Ma cosa sappiamo di lui?

Giacomo Cavalli è un giovane modello dell’età di 28 anni, amante dello sport e della moda. Il figlio di Beppe Cavalli è un giovane imprenditore con una Laurea in Economia e Gestione Aziendale e successivamente ha poi conseguito un master in Management presso la Bocconi a Milano.