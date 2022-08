Elisabetta Canalis, gli addominali scolpiti nell’ultima foto in costume non passano inosservati

Elisabetta Canalis in costume sui social: stavolta ad attirare l’attenzione sono soprattutto i suoi addominali super allenati, incredibile!

Compirà 44 anni tra meno di un mese, ma Elisabetta Canalis continua ad avere un fisico eccellente. Lo dimostrano le tante foto in costume con cui in questi mesi sta mandando in visibilio i follower sui social: a parte gli strepitosi modelli super glamour indossati, a lasciare di stucco è il suo corpo scultoreo, frutto di una costante attività fisica.

Non a caso, tempo fa ha partecipato alle gare di kickboxing della 12esima edizione di The Night of Kick and Punch, sport che pratica da quattro anni guidata dall’ex campione del mondo Angelo Valente. Ebbene, a quanto pare anche questa disciplina sportiva, come tutte le altre a cui l’ex Velina si è dedicata, sta dando ottimi risultati.

Avete visto la sua ultima foto in costume postata su Instagram? La vediamo con un micro bikini incrociato, come vuole la moda di quest’estate, che mette in evidenza un dettaglio davvero incredibile! Tutti l’hanno notato, a cominciare dalla sua amica Cristina Marino che ha commentato con un hashtag ironico. Se non avete ancora visto lo scatto, ve lo mostriamo noi: imperdibile!

Elisabetta Canalis in costume mostra gli addominali: che fisico!

Come in ogni suo post, la Canalis è apparsa anche stavolta al ‘top’ sia in fatto di stile che di forma fisica. Dopo il Messico, Ibiza e la Liguria, in questi giorni si trova nella sua amata Sardegna ed è proprio da Porto Cervo che ci mostra il suo ultimo look balneare.

Nell’ultima galleria di scatti in costume, la vediamo con un due pezzi multi color in cui su una base blu elettrica spiccano fantasie floreali rosse, fucsia e rosa. Ha poi scelto di accompagnare il bikini con un pareo stile etnico ed un kimono da spiaggia di colore viola e decorazioni panna. A rendere il tutto ancora più glamour sono i grandi occhiali da sole scuri stile anni ’90 e lo chignon che raccoglie la folta chioma di capelli.

Il modello a vita ultra bassa del pezzo di sotto permette di ammirare al meglio gli addominali marmorei che la splendida Elisabetta può vantare dopo tutti gli anni spesi ad allenarsi intensamente con la boxe. Ecco perché la moglie di Luca Argentero, Cristina Marino, sua amica, ha scherzato scrivendo: “#senza addome”. In effetti, non ha assolutamente torto!

Insomma, l’ex Velina di Striscia la Notizia continua a lasciare i fan senza parole per i suoi look all’ultimo grido e la sua eccellente forma fisica, confermandosi un’icona della tv e dei social.

Diciamoci la verità: passano gli anni, ma la nostra Elisabetta continua a lasciarci a bocca aperta!