Flora Canto in luna di miele: quel ‘dettaglio’ non è passato inosservato

Flora Canto si mostra al suo pubblico durante la sua luna di miele, ma quel dettaglio non passa inosservato: avete visto anche voi?

Un’estate che difficilmente dimenticherà, quella che Flora Canto sta vivendo! A distanza di diversi anni dall’inizio della sua relazione con Enrico Brignano e la nascita dei loro due figli, l’amatissima coppia è convolata a nozze!

A distanza di poco meno di 10 anni dal loro fidanzamento, Flora Canto ed Enrico Brignano si sono giurati amori eterno ed hanno festeggiato le loro nozze in una location da favola. Qualche ora prima del rito, è successo davvero di tutto, ma il giorno del matrimonio la coppia si è goduta questo momento insieme ai loro amici e parenti che hanno reso ancora tutto più magico.

Terminate le nozze e ringraziati tutti gli invitati, Flora ed Enrico sono partiti per la loro luna di miele, ampiamente documentata dalla splendida attrice sul suo canale social ufficiale. A proposito, avete visto lo scatto condiviso qualche giorno fa? Flora si mostra al suo pubblico tra i vicoli di Ischia più bella che mai, ma c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Siamo certi che anche voi l’avrete notato!

Flora Canto in luna di miele ad Ischia: avete notato quel dettaglio?

Se non ha mai perso occasione di potersi raccontare ai suoi sostenitori, si può chiaramente comprendere che Flora Canto non può nemmeno esimersi dal condividere scatti che la ritraggono felice e sorridente durante la sua luna di miele. Tra gite in barche, tintarelle sotto un sole cocente e giri turistici, l’amatissima attrice romana insieme a suo marito Enrico sta trascorrendo un viaggio di nozze unico ed inimitabile.

Sono davvero numerosissimi gli scatti che Flora Canto sta condividendo del suo viaggio di nozze. Uno tra tanti, però, ha maggiormente catturato l’attenzione di tutti. L’attrice si trova tra le strade di Ischia e non può fare a meno di notare la bellezza dei vicoli, facendosi fotografare. Lei, come al solito, è bella più che mai e il suo outfit non può non mettere tutti d’accordo. C’è un dettaglio che, però, subito balza agli occhi di tutti. No, non facciamo riferimento al fatto che l’attrice si mostra a piedi scalzi, ma ad un altro che non è assolutamente passato inosservato. Pronti a scoprirlo anche voi? Guardate un po’ qui:

Siamo certi che anche voi l’avrete notato! Stiamo parlando proprio del ventaglio! Per il suo look, l’attrice ha aggiunto un tocco di stile che non è assolutamente passato inosservato aglio occhi dei suoi fan. Di colore nero – in perfetta sintonia col suo outfit – il ventaglio presenta dei bellissimi ricami con delle preziose rose rosse. Insomma, una piccola ‘chicca’ che conferisce al suo look casual un tocco di eleganza pazzesca!