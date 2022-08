Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: rivelati dettagli ‘intimi’ del loro rapporto; la confessione non è passata inosservata.

Una storia d’amore nata nel 2021, durante un viaggio di lavoro ad Instanbul. Una storia in cui non sono mancati momenti di crisi, ma, oggi Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono più uniti che mai.

L’ex protagonista di Temptation Island e la bella ereditiera hanno del tutto superato il loro momento ‘no’, come si evince anche dalle parole di Francesco in un’intervista al settimanale Nuovo. Un’intervista attraverso la quale Chiofalo ha rivelato alcuni dettagli ‘intimi’ della sua relazione con Drusilla. Le sue parole non sono passate inosservate, scopriamole insieme.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, le rivelazioni ‘intime’ della coppia

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono più innamorati che mai. Dopo la crisi vissuta durante la partecipazione del romano a La Pupa e il Secchione Show, tra la coppia è tornato il sereno. I due si stanno godendo le vacanze estive, tra mare e tanta passione.

Si, perché al settimanale Nuovo, Francesco ha raccontato alcuni particolari sulla sua vita ‘intima’ con Drusilla. Che procede a gonfie vele: nonostante le temperature alte di questa estate, la coppia non rinuncia a trascorrere del tempo in intimità tutti i giorni. “Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi dopo ogni rapporto bere almeno un litro di acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea”, sono i consigli di Chiofalo, che ricorda come fare l’amore faccia bene non solo al fisico ma anche all’umore. L’ex ‘Lenticchio’ di Temptation Island ha invitato i più pigri a sostituire l’allenamento in questo modo: “21 minuti di amore al giorno al posto della camminata”.

Insomma, la crisi è più che superata per Drusilla e Francesco, più uniti che mai. A breve, la coppia sarebbe anche pronta per un altro importante passo: la convivenza. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti su questa bellissima coppia. A voi piacciono insieme?

Francesco Chiofalo a Temptation Island

Oggi è un personaggio televisivo e influencer molto famoso, ma ricordate le prime volte di Francesco Chiofalo in tv? Il romano è stato uno dei protagonista assoluti dell’edizione del 2017 di Temptation Island, alla quale ha partecipato con la sua fidanzata di allora, Selvaggia Roma. La storia tra Francesco, soprannominato ‘Lenticchio’, e Selvaggia è stata una delle più seguite del programma e, ancora oggi, i telespettatori ricordano l’accesissimo falò di confronto finale. Dopo la trasmissione, la coppia ha deciso di mettere fine alla loro relazione o, oggi, entrambi hanno voltato pagina e sono felicemente impegnati. La Roma è in attesa del suo primo bebè dal suo nuovo compagno, il calciatore del Pomezia Luca Teti