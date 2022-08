Il Segreto, abbiamo visto Sebastiàn nelle prime stagioni: ecco com’è cambiato l’attore

Ha interpretato Sebastiàn ne Il Segreto: sono passati tanti anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore, com’è oggi?

Il Segreto ha chiuso i battenti a maggio del 2021 con un’ultima puntata piena di colpi di scena. Il paesino è stato distrutto dalle bombe che don Filiberto aveva messo per le strade e i primi abitanti a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo Ulloa. Sul finire della soap opera la Montenegro ripercorre alcuni momenti della sua vita e arriva a svelare il ‘segreto’ della storia.

Cosa ha nascosto in tutto questo tempo? Ebbene, al centro della trama è il suo eterno amore per Raimundo, amore che in realtà era ben noto. Raimundo e Francisca sono destinati dall’amore ma è un amore turbato. Nonostante accada di tutto durante il loro rapporto non riusciranno mai a smettere di amarsi. Ed il destino amoroso che li lega da sempre, per sempre li terrà legati nella morte. La soap opera ha lasciato il segno e il successo si deve non solo alla trama ma anche agli attori del cast.

Ne abbiamo visti tanti, alcuni hanno fatto parte della storia dall’inizio alla fine, altri sono entrati a metà percorso e qualcuno è uscito di scena prima. Vi ricordate di Sebastiàn, il figlio di Raimundo? Lo abbiamo visto nelle prime stagioni. E’ il fratello di Tristan e di Emilia. Dopo aver studiato ingegneria torna da Barcellona per risolvere i problemi economici della famiglia. Dall’ultima volta che abbiamo visto questo personaggio sono passati anni, per caso avete avuto la curiosità di vedere com’è oggi l’attore? Vi mostriamo noi un suo scatto social.

Vi ricordate di Sebastiàn ne Il segreto? Com’è cambiato l’attore in questi anni

Abbiamo conosciuto in 8 anni di messa in onda de Il Segreto tanti attori. Ne sono passati di personaggi per le strade di Puente Viejo, qualcuno è rimasto e qualcuno è andato via. Sebastiàn Ulloa è il figlio di Raimundo e fratello di Emilia e di Tristan. Dopo aver studiato ingegneria fa ritorno da Barcellona.

Il suo sogno è quello di lavorare nel conservificio dei Castro-Montenegro ma quando la famiglia è costretta a chiudere l’azienda decide di prenderla in suo possesso. Gesto che non porta un guadagno tanto che per non far fallire il progetto cerca di convincere la sua famiglia a vendere la locanda. Sebastiàn è un personaggio che non abbiamo visto per lungo tempo ma è riuscito comunque a lasciare il segno nei telespettatori. Sono passati molti anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto, com’è oggi l’attore che lo ha interpretato?

Ecco uno scatto social di Pablo Castanon, interprete del figlio di Raimundo ne Il Segreto. A distanza di anni l’attore è un po’ cambiato, adesso porta una chioma molto più folta e naturalmente anche il look è diverso nella quotidianità. Voi l’avreste riconosciuto così?