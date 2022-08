Letizia di Spagna, l’abbigliamento non è di lusso: avete notato l’abito?

La Regina di Spagna, Letizia Ortiz in giro nelle splendide isole baleari non passa inosservata: avete notato l’abito che ha indossato?

Consorte del Re Filippo VI di Spagna, la magnifica Regina Letizia Ortiz se ne va in giro nella splendida Palma di Maiorca. Non è certamente passata inosservata. Ha di fatti sfoggiato un look sicuramente ‘diverso’ da quello che ci si sarebbe aspettati dal membro di una famiglia reale, eppure la magnifica Letizia di Spagna rivela avere sempre una gran classe. Avete notato il suo abito?

Classe ’72, di professione faceva la giornalista prima di diventare un membro della casata reale spagnola. Letizia Ortiz è dal 2004 la Regina di Spagna perché consorte del Re Filippo VI di Spagna. Dal suo matrimonio ad oggi, è sicuramente diventata un personaggio di spicco che dinanzi le telecamere non passa certamente inosservata. Da qualche giorno, trascorre del tempo in pieno relax nella bella isola di Palma di Maiorca insieme alle sue due figlie, Leonor e Sofia e la suocera e madre del Re, la Regina Sofia. Qualcuno si è domandato come mai con la famiglia non fosse presente anche il suo consorte. A quanto pare, Re Filippo VI era impegnato in Columbia nelle celebrazioni del presidente Gustavo Petro. Tra cene nella bella isola delle baleari e passeggiate all’aperto tra i colori ed i sapori di Palma di Maiorca, l’intera famiglia non è certamente passata inosservata in particolare per il look di Letizia di Spagna, avete notato il suo abito?

Letizia Ortiz di Spagna, il look della Regina non passa inosservato

Il look della Regina consorte del Re di Spagna ha catturato l’occhio dei più attenti che si sono presto resi conto che si tratta di un capo low cost. Nessun brand, nessun outfit di lusso, niente di tutto questo. Letizia di Spagna è ‘una di noi’. Dai gusti raffinati e semplici, ha scelto per il suo look un capo low cost sulle tinte del rosa, che si rivela essere a quanto pare il suo colore preferito.

In vacanza a Palma di Maiorca con look freschi e colorati. L’abitino rosa che ha indossato per la serata tra donne reali, è di Zara ed è venduto al solo prezzo di 39 euro. Un look estremamente economico e semplice ma che non perde certamente la sua classe. Immediatamente ha fatto il giro del web lo scatto che ha immortalato la consorte del Re di Spagna con indosso un abitino economy. Ma ora che ha catturato l’attenzione, tutte lo vogliono! Ebbene, ecco l’abitino in questione:

All’abitino, la splendida Letizia Ortiz Rocasolano ha abbinato una graziosa pochette che riprende lo stesso motivo dell’abito indossato. Ad accompagnare il tutto, un makeup semplice e naturale e capelli sciolti. Vi piace?