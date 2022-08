Luca Argentero voleva fare questo particolare investimento ma sua moglie gli ha detto di no; le parole di Cristina Marino non passano inosservate.

Insieme formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Parliamo di Luca Argentero e Cristina Marino, i due meravigliosi attori che fanno coppia fissa dal 2015.

È in quell’anno che si sono conosciuti, mentre lavoravano al film Vacanze ai Caraibi e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nel maggio del 2020 è nata la loro piccola Nina Speranza e, poco più di un anno dopo, la coppia è convolata a nozze, con una romantica cerimonia a Città della Pieve, in Umbria. Una storia d’amore meravigliosa, che procede a gonfie vele, ma negli ultimi giorni è emersa una interessante curiosità. La bellissima attrice milanese, infatti, ha detto di no ad una proposta ricevuta dal marito. Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

“Preferisco di no”: Cristina Marino non accetta la proposta del marito Luca Argentero

Non solo attrice. Forse non tutti lo sanno, ma la splendida Cristina Marino è anche la fondatrice di Befancy.it, un sito dedicato al fitness, attraverso il quale gli utenti possono seguire allenamenti e piani di alimentazione personalizzati, studiati da team di esperti e professionisti. Qualcosa di cui l’imprenditrice digitale, diplomata al CONI come personal trainer, ha parlato anche nel suo libro, Il metodo BefancyFit, che è una vera e propria guida al benessere, ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

“A oggi più di sei mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mai anche a mezzanotte”, ha spiegato la Marino in un’intervista al settimanale F. Ma cosa c’entra il bel Luca in tutto questo? Ebbene, nella stessa intervista, l’attrice ha rivelato che il marito avrebbe voluto investire sulla sua società. Una proposta che, però, la Marino non ha accettato: “Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”.

Queste le parole di Cristina, che preferisce tenere separati amore e lavoro. Lavoro che prosegue alla grande anche per Argentero, che tornerà presto nei panni dell’amatissimo Doc Andrea Fanti, ma non solo.

L’attore torinese condurrà la nuova edizione di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani, che ha già presentato il tg satirico nel mesi scorsi, con Vanessa Incontrata. Un’avventura del tutto inedita per Luca Argentero, ma non la prima in assoluto nelle vesti di conduttore: lo ricordate al timone de Le Iene nel 2011?