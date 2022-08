“Posso capire la delusione”: Maurizio Costanzo la dice tutta

Con la schiettezza che lo contraddistingue, Maurizio Costanzo dice la sua su una delle novità televisive più discusse degli ultimi tempi.

Giornalista, autore e conduttore tv tra i più celebri i Italia, Maurizio Costanzo è noto anche per non avere peli sulla lingua quando c’è da esporre il proprio pensiero. Le sue osservazioni argute lo rendono decisamente uno dei personaggi più interessanti e spiegano anche il grande successo riscosso nel corso della sua carriera.

Una carriera cominciata con una lettera che, a soli 16 anni, inviò ad Indro Montanelli. Quest’ultimo lo contattò poi al telefono per invitarlo alla redazione del Corriere della Sera. Il resto è storia ed in circa 66 anni Costanzo ha scritto una pagina indelebile del giornalismo e della tv nostrani.

Durante la scorsa stagione primaverile, lo abbiamo visto in una serie di puntate del Maurizio Costanzo Show, suo programma più longevo che nel 2022 ha festeggiato 40 anni dalla prima messa in onda. Esperto di meccanismi televisivi ed acuto osservatore della realtà che ci circonda, recentemente il marito di Maria De Filippi ha espresso la sua opinione su una questione che ha fatto molto parlare nei mesi scorsi.

“Troverei assurdo…”: Maurizio Costanzo lo dice chiaramente

Oltre alla tv, il famoso giornalista romano è sempre stato molto attivo anche in altri campi. E’ infatti anche conduttore radiofonico, sceneggiatore, scrittore, autore di canzoni e perfino docente universitario! Da tempo, poi, su Nuovo Tv cura una rubrica dedicata ai programmi televisivi. In questi giorni ha risposto ad una lettrice che si lamentava della sostituzione di Terence Hill con Raoul Bova nella seguitissima fiction Don Matteo.

Secondo la telespettatrice, la serie avrebbe dovuto concludersi con l’addio di Terence Hill e la Rai non dovrebbe neanche riproporre le vecchie puntate durante l’estate come invece sta facendo attualmente. Nonostante l’opinione rispettabilissima della donna, il dato di fatto è che Don Matteo continua ad essere un successo enorme in termini di ascolti.

E ciò vale sia per la prima stagione con Raoul Bova andata in onda nei mesi scorsi, sia per le repliche trasmesse in questo periodo di vacanze. Ogni pomeriggio, le vecchie puntate riescono ad aggiudicarsi più di un milione e mezzo di telespettatori e giovedì 11 agosto in prima serata la serie ha totalizzato ben 1.927.000 di spettatori con il 15,90% di share!

“Posso capire la delusione e la nostalgia che stanno provando tanti fan di Don Matteo che hanno seguito Terence Hill nei panni del parroco-investigatore sin dalla prima puntata”, ha risposto Costanzo. Ha sottolineato però che la fiction in questione è diventata ormai una colonna della storia televisiva italiana. Per questo motivo, non condivide l’idea di interromperla definitivamente: “E’ così appassionante e ben fatta, troverei assurdo non riproporla più”.

Voi siete d’accordo con lui?