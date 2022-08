Ricordate Sanem di Daydreamer? Oggi l’attrice ha completamente rivoluzionato il suo look, irriconoscibile!

Ricordate Sanem di Daydreamer? Oggi l’attrice ha completamente rivoluzionato il suo look; così non l’avete mai vista.

I telespettatori italiani non potranno non ricordarla. È stata la dolcissima Sanem nella soap opera turca Daydreamer Le ali del sogno, trasmessa nel nostro Paese l’anno scorso, su Canale 5.

La storia d’amore tra la dolce e umile Sanem Aydin e il fotografo ribelle Can Divit ha emozionato il pubblico, che ancora oggi sogna ripensando ai loro momenti insieme. Gran merito è degli attori che hanno interpretato i protagonisti della soap, ovvero Can Yaman e Demet Ozdemir. L’affascinante attore turco sarà presto di nuovo in tv, protagonista della fiction di Canale 5 Viola come il mare, con Francesca Chillemi. E Demet? L’attrice e modella turca continua ad essere impegnatissima nel suo lavoro, oltre che seguitissima sui social. Ed è proprio su Instagram che, nelle scorse ore, l’attrice ha condiviso alcuni scatti dove ha sfoggiato il suo nuovo look. Curiosi di vedere il suo nuovo aspetto? Resterete incantati!

È la dolce Sanem in Daydreamer: l’attrice oggi ha cambiato look

Tra le soap turche più amate dai telespettatori italiani c’è senza dubbio Daydreamer Le ali del sogno. La dolcissima Sanem è entrata nel cuore dei telespettatori, proprio come l’attrice che le ha prestato il volto, Demet Ozdemir. Che è una vera e propria star non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social. Su Instagram, la 30 enne ha più di 15 milioni di followers, provenienti da ogni parte del mondo. Ed è proprio attraverso il suo canale che, nelle ultime ore, la Ozdemir ha mostrato a tutti il suo cambio look. Un’acconciatura del tutto inedita per lei, e decisamente diversa da quella con cui siamo stati abituati a vedere il suo alter ego in Daydreamer. Curiosi di vedere il suo ‘colpo di testa’? Date un’occhiata:

Eh si, la star turca ha sfoggiato una lunghissima chioma, lasciando senza parole i suoi numerosissimi fan. Una pioggia di complimenti ha invaso il post, che ha ottenuto, come sempre quando si tratta di Demet, il pieno di likes e commenti. Cambio look più che promosso per l’attrice, che si conferma una delle più amate ed apprezzate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!

Can Yaman in Viola come il mare

Cresce l’attesa per la fiction di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Si tratta di Viola come il mare, la fiction Lux Vide ispirata al romanzo Conosci l’estate di Simona Stanzini. La serie racconta le vicende della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, interpretati proprio dall’ex Miss Italia e dall’attore turco. La data della prima puntata non è stata ancora annunciata, ma manca davvero poco.