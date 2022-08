“Sono fidanzata da cinque anni”: la famosa attrice lo ammette pubblicamente per la prima volta

L’amatissima attrice, che negli ultimi anni sta spopolando col suo talento, rivela di essere fidanzata da cinque anni: indovinate con chi!

Da circa dieci anni la sua carriera è in continua crescita ed oggi è una delle giovani attrici italiane più quotate. Una passione che l’accompagna fin da quando era una studentessa e, oltre a frequentare l’università, iniziava ad imparare i segreti del mestiere seguendo dei corsi di teatro organizzati nella sua città d’origine.

Per approfondire la sua preparazione si è poi stabilita a Roma dove ha studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2013 arriva finalmente la grande occasione e debutta con una piccola parte in una fiction famosissima. Da allora si è cimentata in ruoli via via sempre più importanti fino al personaggio che l’ha consacrata definitivamente.

Di pari passo col suo successo, è cresciuta anche la curiosità attorno alla sua sfera privata e tanti si sono chiesti se nella sua vita ci fosse un amore. Domanda che fino ad oggi la bravissima artista pugliese ha sempre eluso, ma a cui ora ha deciso di rispondere chiaramente per la prima volta. Non solo: ha anche rivelato l’identità dell’uomo che le è accanto da ben cinque anni. Lo conoscete sicuramente anche voi!

È fidanzata da cinque anni: l’attrice lo confessa solo ora, lui è un volto noto

L’amatissimo volto del cinema italiano che di recente ha confessato a Vanity Fair di essere legata sentimentalmente ad un uomo molto conosciuto è Maria Chiara Giannetta. Classe 1993, nata a Foggia ed interprete del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo, già nel 2013 la brillante 29enne aveva recitato in un piccolo ruolo nella serie interpretata per tanti anni da Terence Hill. E’ stato però il personaggio del Capitano a renderla davvero famosa.

Abbiamo poi potuto ammirarla anche come protagonista della fiction Blanca e come co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Come dicevamo prima, in molti si sono sempre chiesti se la Giannetta fosse fidanzata e non sono mancati i rumors secondo cui tra lei ed il collega Maurizio Lastrico esistesse una storia. Inoltre, mesi fa l’attrice è stata immortalata dai paparazzi di Diva e Donna in compagnia del regista Davide Marengo, ma da parte della diretta interessata non era mai arrivata nessuna conferma.

Ora, però, intervistata da Vanity Fair, Maria Chiara Giannetta ha ammesso pubblicamente la sua relazione con Marengo: “E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide ma non ho mai confermato”. L’attrice spiega che la scelta di mantenere il riserbo è stata dettata dalla paura di esporre il loro legame alla mercé della gente: “Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro”.

I due vivono insieme ed il loro rapporto sembra davvero molto profondo e solido: “Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”, spiega la talentuosa interprete.

Voi vi aspettavate questa rivelazione?